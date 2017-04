(Re) volta às aulas na Uerj nesta segunda

O Dia

– Professores vão se reunir para votar a possibilidade de greve –

Rio – O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ruy Garcia Marques, anunciou para hoje a possibilidade de retorno às aulas, uma vez que condições mínimas de manutenção, segurança e limpeza foram restabelecidas. No entanto, às 14h de hoje, no Maracanã, professores vão se reunir para votar a possibilidade de greve. Já os servidores técnico-administrativos da casa decidiram em assembleia, na última quinta-feira, a permanência da greve que vem desde o dia 10 de janeiro.

Segundo os professores seus salários permanecem atrasados, alunos cotistas estão com dois meses de atraso no repasse da bolsa permanência, o restaurante universitário está fechado, além de questionamentos quanto aos serviços de limpeza e manutenção, que afirmam não terem sido plenamente restabelecidos.

O retorno às aulas, adiado cinco vezes, não gera expectativas em grande parte dos alunos da Uerj. Ansiosos pelo retorno, mas desacreditados, estudantes da graduação postam no Facebook comentários que comparam o retorno das aulas ao retorno de Jesus Cristo à Terra.

Fonte: O Dia