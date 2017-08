Rede de coleta de esgoto começa a ser instalada em bairros do norte da Ilha

A empresa vencedora da licitação da obra de esgotamento sanitário dos Ingleses confirmou para quinta-feira, 10, o início da abertura das valas para implantação das primeiras redes de coleta. A Rua João Manoel Vieira, no Santinho, e a Servidão Eduardo Marques da Rosa, no Sítio Capivari, serão as primeiras a serem abertas, segundo cronograma do consórcio Trix/Infracon. A abertura de ruas acontecerá de forma paralela nos dois bairros.

A ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Ingleses, aguardada há quase duas décadas, é um investimento conjunto da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), governo do estado e prefeitura municipal de Florianópolis. O investimento chega a R$ 84 milhões, financiados pela agência de fomento japonesa Jica, atenderá todo o Centro de Ingleses (áreas norte e sul do bairro) e a praia do Santinho, beneficiando 42 mil moradores fixos além de veranistas na região do estado que mais recebe turistas no Verão.

Há mais de um mês as construtoras trabalham no bairro, com canteiro de obras montado na Servidão Três Marias, 164. Engenheiros e topógrafos estão em campo para inspeções e medições de ruas. Fôlderes explicativos estão sendo entregues aos moradores, ou na ausência de alguém em casa, são colocados nas caixas de correio comunicando sobre o início das obras.

Investimento

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário prevê a implantação de 58 quilômetros de redes coletoras, em torno de 4.500 mil ligações domiciliares, oito estações elevatórias e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que será localizada no local onde hoje está o canteiro de obras do consórcio construtor. Essa unidade terá capacidade de depurar 105 litros de esgoto por segundo em nível terciário, o mais efetivo que existe. Esse tipo de tratamento possibilita a remoção de matéria orgânica e também de fósforo e de nitrogênio do efluente, evitando o comprometimento de ambientes aquáticos.

A obra dos Ingleses teve sua primeira etapa iniciada ainda nos anos de 1990, quando somente 21 quilômetros de tubulação foram implantados na região da Avenida das Gaivotas. Por resistência de moradores e órgãos ambientais, na época, o tratamento dessa pequena rede até hoje tem de ser realizado na ETE de Canasvieiras. Com a conclusão da obra dos Ingleses/Santinho, prevista para 2019, não será mais enviado esgoto dos Ingleses para ser tratado nesta unidade, aliviando ainda mais o sistema Canasvieiras-Cachoeira do Bom Jesus que, em dezembro passado, recebeu uma segunda estação compacta.

Os recursos para o SES Ingleses/Santinho integram o Plano de Investimentos da Casan direcionado a elevar a atual cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Florianópolis de 56% para 74% até o primeiro semestre de 2019. O investimento total na Capital ultrapassa os R$ 400 milhões, em nove obras – sendo quatro já concluídas, duas em execução e três em processo final de licitação.

“Ao final de todas estas nove obras Florianópolis será um modelo nacional em cobertura der esgoto”, destaca o diretor-presidente da Casan, engenheiro Valter José Gallina. “Com um adequado sistema de drenagem que está sendo providenciado pela prefeitura, e com a população ligada corretamente à rede pública de esgoto, nossa população terá mais saúde, os imóveis destas regiões serão mais valorizados e as praias terão melhor balneabilidade”.

Saiba Mais:

Frentes iniciais de trabalho, que passam de uma rua a outra no período aproximado de 15 a 20 dias.

Frente 1 / Santinho

1° Rua João Manoel Vieira

2° Servidão Maria Ramos Gama

3° Servidão Navegantes do Mar

4° Servidão Rosa da Silva

5° Servidão Francisca da Silva

Frente 2 / Sitio Capivari

1° Servidão Eduardo Marques da Rosa

2° Servidão Júlio Petroski

3° Servidão Luiz Flor Francisco

4° Servidão Valdevino Marques da Natividade

5° Servidão Pedro Santos Filho



