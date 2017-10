Rede de trabalho voluntário é lançada na Capital

Nessa segunda-feira (9), a prefeitura de Florianópolis lançou um programa de voluntariado. A proposta é definida como uma rede solidária que estimula o trabalho voluntário por meio da inovação e conectividade.

O programa Somar Floripa tem o objetivo de fomentar a cultura do trabalho voluntário organizado e de iniciativas sociais de impacto, valorizar a ação cidadã e participativa na cidade, capacitar os prestadores de serviço social e ser facilitador entre os cidadãos e as Organizações da Sociedade Civil – OSCs para realizar trabalhos voluntários e receber doações, somando com a cidade. A iniciativa conta com diversas parcerias como Peixe Urbano, Sebrae-SC, Acate, CRC-SC, CRA-SC e Fecomercio-SC, cada qual auxiliando com as suas especialidades.

Idealizada e coordenada por Cintia de Queiroz Loureiro, voluntária da administração municipal e esposa do prefeito em exercício, a rede conta com quatro frentes: plataforma que cruza perfis de voluntários com ofertas de trabalho ou doação para diversas entidades, centro de apoio e atendimento para doações, capacitação para o trabalho solidário e incubadora social.

“O trabalho voluntário é um ato revolucionário de cidadania. É doar aquilo que temos de mais precioso, o nosso tempo. Hoje é um dia muito importante para nós.

Vamos somar nossas iniciativas, nossa vontade de um futuro melhor, de uma cidade melhor e juntos, nos tornemos heróis por meio do voluntariado. Sei que como eu, muitas pessoas gostariam de ser voluntárias para a melhoria da nossa cidade. Por isso, hoje lançamos hoje a rede solidária Somar Floripa”, explica Cintia.

O Somar Floripa quer selecionar e acompanhar de perto o trabalho de cada uma das Organizações da Sociedade Civil – OSCs que optarem em cadastrar-se na ferramenta, assegurando a credibilidade e garantindo aos voluntários que sua ajuda será direcionada da maneira correta. Toda a rede é exercida com capacitação. Tanto as entidades quanto os voluntários realizam cursos para participar do projeto. A plataforma é simples: a pessoa interessada faz o cadastro, diz onde mora, os horários de que dispõe e como pretende ajudar. A organização disponibiliza as vagas. Então, são conectados os perfis de interesse, com as oportunidades de voluntariado ou doação, formando uma verdadeira rede solidária.

O programa de capacitação iniciará com uma turma piloto de sete entidades. No intuito de reconhecer e incentivar a ação cidadã, a Prefeitura de Florianópolis passará a emitir um Certificado Oficial de Voluntariado para empresas ou pessoas físicas que participarem da Rede Somar Floripa.

Para dúvidas ou sugestões, o Centro de Apoio e Atendimento estará à disposição por meio das redes sociais, site, e-mail, WhatsApp e atendimento agendado. Os interessados em abrir uma organização, o programa oferece a incubadora social, orientando todos os passos para ter sucesso. Quer participar? Acesse www.somarfloripa.com ou pelo telefone 48 32516340 ou pelo WhatsApp: 48 98442-0550.



Fonte: Floripa News