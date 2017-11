Rede de voluntariado de Florianópolis lança Campanha de Natal 2018

A rede solidária Somar Floripa, da prefeitura de Florianópolis, iniciou a Campanha de Natal 2018. O programa aceita doações de brinquedos e cestas básicas que serão encaminhados para as crianças atendidas pelas mais de 20 Organizações Sociais cadastradas na plataforma. O local de entrega é na Prefeitura de Florianópolis (R. Tenente Silveira, 60 – Centro -ao lado da Catedral).

No ar há um mês, a rede estimula o voluntariado por meio da inovação e conectividade e já conta com mais de 200 voluntários cadastrados. Coordenada por Cintia de Queiroz Loureiro, voluntária da administração municipal e esposa do prefeito em exercício, conta com quatro frentes: plataforma que cruza perfis de voluntários com ofertas de trabalho ou doação para diversas entidades, centro de apoio e atendimento para doações, capacitação para o trabalho solidário e incubadora social.

“Estamos muito contentes com a execução do Somar Floripa e o envolvimento da sociedade com ele. O Natal é uma data que carrega uma simbologia importante: a fraternidade. Lançamos a campanha para ajudar nessa época solidária as entidades cadastradas em nosso projeto com doações de brinquedos e cestas básicas. Convidamos a todos a participar conosco”, explica Cintia.



Fonte: Floripa News