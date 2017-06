Rede hoteleira corresponde a 21% da hospedagem nas cidades da Costa Verde & Mar

<p class=”embed-content”> </p> <p>A pesquisa de demanda turística da Costa Verde & Mar no último verão mostrou que o setor hoteleiro ainda tem muito espaço para crescer. O levantamento, feito através de entrevistas em Itajaí, Balneário Piçarras, Bombinhas, Itapema, Navegantes e Porto Belo, mostrou que 21% dos turistas escolheram hotéis e pousadas. A opção preferida foi a casa de parentes e amigos _ escolha de 30% dos mais de 1,8 mil entrevistados. <br><br>Confirmando a tendência de pesquisas estaduais, o turista da região veio em família (62%), tem entre 31 e 50 anos (44%) e renda de 4 a 10 salários mínimos. O gasto de cada visitante por dia ficou em R$ 266 em média.</p><p><b>Para melhorar</b><br><br>Embora quase 100% dos turistas ouvidos na pesquisa da Costa Verde & Mar tenham afirmado que querem voltar, eles apontaram problemas de infraestrutura que já são velhos conhecidos de quem vive por aqui: acessos, trânsito e transporte público receberam as piores notas do levantamento.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense