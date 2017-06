Referência do basquete no país, Cristiano Maranho ajuda na formação de novos árbitros em SC

<p>LeBron James (Cleveland Cavaliers), Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Lucas de Santana (Salesiano/Itajaí), Victor Hugo (Bom Jesus/Jaraguá do Sul), Hansel (Blackstar/SBS). Não importa a camisa que o jogador veste, a idade que tem, se é final de Olimpíada ou um jogo de categorias de base do Campeonato Catarinense de <b> Basquete </b>. Se o homem de preto com o apito na boca dentro de quadra é Cristiano Maranho, a certeza é de que o profissionalismo para conduzir a partida vai ser o mesmo.</p><p>Paranaense que escolheu Florianópolis para viver desde 2004, ele continua sendo o expoente catarinense e brasileiro na arbitragem. Já atingiu os maiores objetivos que a carreira como ¿homem de preto¿ poderia lhe proporcionar: além de uma final de Mundial (2010), foi o árbitro principal da decisão olímpica de 2012, vencida pelos Estados Unidos sobre a Espanha. No último sábado, mostrou porque ainda é o principal juiz do país ao <b> comandar a decisão do NBB </b>, conquistada pelo Bauru.</p><p>Aos 43 anos, e com mais sete de permissão para continuar apitando internacionalmente, as interrogações sobre os próximos passos na carreira surgem. Para quem já atingiu o ápice da profissão, é difícil se manter motivado, admite.</p><p>– Tudo o que um árbitro sonha em apitar, eu consegui. É difícil se manter motivado para apitar jogos internacionais, pois é muito desgastante, as viagens são muito longas. Em princípio, eu vou renovar a minha licença internacional. No ano que vem, tem o Mundial da China – avisa Maranho, celebrando o fim da <b> punição da Federação Internacional de Basquete à confederação brasileira </b>, o que permite que árbitros brazucas apitem em solo estrangeiro.</p><p>Com mais de 20 anos de carreira dedicados à arbitragem, Maranho sente que chegou o momento de repassar o seu conhecimento. Não é à toa que desde o ano passado ele percorre o Estado ministrando clínicas para árbitros de ligas locais.<br></p><p>– Eu fico três dias em cada cidade fazendo um trabalho com eles. Vejo apitar e, depois que acaba o jogo, dou o feedback sobre o que pode melhorar. O pessoal acompanha minha carreira há tempos, então sempre sou bem recebido, com muito respeito. Há sempre muita curiosidade sobre como cheguei a este patamar – conta.</p><p>E é justamente de Santa Catarina que pode estar surgindo o próximo expoente da arbitragem no país. O manezinho Guilherme Locatelli, de 35 anos, já apitou nos Jogos do Rio-2016.</p><p>– É um cara que vai conseguir chegar muito longe – aposta o experiente Maranho.</p><p><b>Basquete de SC terá canal especial</b></p><p>Um dos esportes preferidos dos catarinenses, o basquete ganhou um espaço especial que reunirá todo o conteúdo produzido pelos veículos de jornalismo da RBS SC em um único canal na internet. O Basquete Inspira SC, nome com o qual foi batizado o espaço, já está no ar com notícias sobre as principais competições e eventos sobre a modalidade no Estado.</p><p>Destaque da modalidade, o árbitro Cristiano Maranho concedeu entrevista à equipe da RBS SC, que hoje será veiculada no Globo Esporte, a partir das 12h50min. </p><p>Competições, eventos ligados ao basquete e transmissões de jogos estarão na pauta de conteúdos que serão produzidos pela Agência de Produção Esportiva da RBS SC, na internet, televisão, rádio e jornais impressos.</p><p>A página está disponível por meio do endereço <b> clic.sc/basqueteinspirasc </b>.</p><p>Leia mais:<br>Confira outras notícias sobre <b> basquete </b></p><!– contentFrom:cms –>

