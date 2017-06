Relaxamento em penas de motorista do Camaro mostra super favorecimento 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Além de <b> ter atropelado na calçada com um Camaro amarelo </b> um casal querido do RS que veio morar e trabalhar nos <b> Ingleses </b>, no final do ano passado, e de ter fugido sem prestar nenhum tipo de socorro, causando a morte da mulher e a amputação das duas pernas do marido dela, jovem pai e cheio de sonhos, o motorista teve <b> relaxamento da prisão </b> acatado por um juiz de <b> Florianópolis </b>, que ainda o livrou de outras penas, como, por exemplo, <b> qualquer ajuda financeira para a família se manter </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Para não prestar socorro, o motorista alegou que poderia ser linchado, e para não pagar dois salários mínimos para o amputado poder criar os filhos, alegou, olha a cara de pau, que é pobre, não tem dinheiro. Mas tinha para comprar o carrão e veranear em Floripa. Então <b> os amigos da vítima estão fazendo uma campanha pelas redes sociais </b> para conseguir as duas próteses para ele, que o autor da tragédia se negou a pagar.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de </b> Cacau Menezes <br><b><br> Terapia de constelações familiares, pioneira em SC, está revolucionando a justiça brasileira </b><br></p><p><b> Moeda Verde: Rigor de juiz pode facilitar absolvição dos réus em outras instâncias </b><br></p><p> <b>Confira os bairros mais caros para comprar e alugar em Florianópolis </b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense