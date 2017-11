Rematrícula na rede pública da Capital para ensino fundamental e EJA começa na próxima segunda-feira

A rematrícula no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) na rede municipal de Florianópolis ocorrerá de 6 a 17 de novembro. A primeira etapa será realizada pela internet, no endereço eletrônico da prefeitura: www.pmf.sc.gov.br . O sistema será liberado às 9 horas da manhã e todos devem atualizar os seus dados cadastrais. Até o dia 20 de novembro, os pais ou responsáveis legais pelas crianças ou adolescentes devem levar na escola os documentos necessários para a efetivação da rematrícula. O sistema online ficará aberto até as 18 horas do dia 17.

A criança que está na pré-escola, em creche ou núcleo de educação infantil, deverá ser matriculada no primeiro ano do Ensino Fundamental de 27 de novembro a 1º de dezembro. Neste último dia, os pais obrigatoriamente terão que apresentar os documentos requisitados no estabelecimento de educação.

A matrícula interna de quem frequenta uma escola desdobrada (do 1º ao 5º ano) e que será transferido para uma escola básica da rede ( do 1º ao 9º) , deverá ser feita também de 27 de novembro a 1º de dezembro. A documentação necessária poderá ser entregue no estabelecimento de ensino até o primeiro dia de dezembro.

Atualmente, a rede municipal de ensino possui 16.655 estudantes no ensino fundamental e 1.300 na Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

Novos alunos

A matrícula para alunos novos no Ensino Fundamental e na EJA será realizada de 4 a 15 de dezembro. Até o dia 18, a família deve repassar a documentação requisitada para a escola.

O sistema para matrícula de alunos novos na EJA será reaberto de 8 de janeiro a 8 de fevereiro. Até o dia seguinte, dia 9 de fevereiro, a documentação exigida deverá ser apresentada na unidade educativa.

Para matrícula de alunos novos no ensino fundamental, o sistema será reaberto de 1º a 8 de fevereiro. Até o dia 9 de fevereiro, os documentos pedidos devem estar na escola.

Passo a passo

1 – Rematrícula no ensino fundamental e EJA- 6/11 a 17/11

Documentação para ser entregue na unidade educativa até dia 20/11

-Certidão de nascimento ou carteira de identidade

-Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula)

– Carteira de vacinação atualizada para estudantes do 1º ao 5º Anos do Ensino Fundamental

2 – Rematrícula na rede, no primeiro ano do ensino fundamental, para crianças de creches ou núcleos de educação infantil (NEI’s) – 27/11 a 1º/12

Documentação a ser entregue na unidade educativa até dia 1º/12

-Certidão de nascimento ou carteira de identidade

-Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula)

-Carteira de vacinação atualizada ou a justificativa médica

3 – Matrícula interna de escola desdobrada para escola básica- 27/11 a 1º/12

Documentação para ser entregue na unidade educativa até dia 1º/12

-Certidão de nascimento ou carteira de identidade;

-Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula);

-Carteira de vacinação atualizada ou a justificativa médica

4 – Matrícula de alunos novos no ensino fundamental e EJA- 4/12 a 15/12

Documentação para ser entregue na unidade educativa até dia 18/12

-Certidão de nascimento ou carteira de identidade

-Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o estudante deverá frequentar no ano letivo de 2018

-Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula)

5 – Reabertura do sistema para matrícula de alunos novos na EJA- 8/01 a 8/02/2018

Documentação para ser entregue na unidade educativa até dia 9/02/2018

-Certidão de nascimento ou carteira de identidade

-Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o estudante deverá frequentar no ano letivo de 2018

-Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula)



6 – Reabertura do sistema para matrícula de alunos novos no ensino fundamental – 1º/02 a 8/02/2018

Documentação para ser entregue na unidade educativa até dia 9/02/2018

-Certidão de nascimento ou carteira de identidade

-Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o estudante deverá frequentar no ano letivo de 2018

-Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula)



Fonte: Floripa News