Renovação de 'The Big Bang Theory' para nova temporada continua incerta

A décima primeira temporada de ‘The Big Bang Theory‘ pode estar com sua realização comprometida. Para frustração dos fãs do sitcom norte-americano de grande sucesso, os altos valores pagos aos atores está emperrando o acordo para a renovação da série por mais uma temporada.

De acordo com setores da imprensa dos Estados Unidos, os atores principais já recebem cerca de US$ 1 milhão por episódio, e uma continuação nesses termos parece incerta no momento. Com o estouro da série, por exemplo, o ator Jim Parsons, que interpreta o físico Sheldon na trama, já faturou quatro Emmys e um Globo de Ouro, valorizando bastante seu nome no mercado, o que encareceu a produção.

O que ainda pode dar um alento aos fãs é que em 2014 a negociação também foi complicada. Naquela época, tudo só foi definido dois dias antes de terem início as filmagens da oitava temporada.

‘The Bing Bang Theory’ é uma série de comédia norte-americana que teve início em 2007 e explora a fundo a cultura nerd, desde jogos, filmes e séries até conceitos de ficção científica.

Fonte: diariodonordeste