Renovada a parceria entre as confederações de tênis do Brasil e da França

<p>O presidente da Confederação Brasileira de Tênis, o catarinense Rafael Westrupp, esteve acompanhando uma parte do charmoso <i>grand slam</i> Roland Garros, em Paris, e entregou pessoalmente uma placa de agradecimento ao presidente da Federação Francesa de Tênis, Bernard Giudicelli, pelos três anos de parceria entre as duas entidades.<br></p><p>Os dois também renovaram o acordo por mais dois anos, o que significa mais intercâmbio de informações e estrutura para tenistas brasileiros e franceses em torneios nos dois países.<br></p> O presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrupp, entregando a placa de agradecimento ao presidente da Federação Francesa de Tênis, Bernard Giudicelli Foto: Jean-Charles Caslot Photographe / ImageMaker

Fonte: Diário Catarinense