Reunião confirma interesse da MSC em escala teste de cruzeiro em Florianópolis

Reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 22, no gabinete do prefeito Gean Loureiro com a Secretaria da Infraestrutura do estado e a Prefeitura, confirmou o interesse da operadora MSC de fazer uma escala teste de um de seus transatlânticos em Florianópolis na próxima temporada que começa em novembro de 2017 e vai até abril do próximo ano.Â

Duas opções estão sendo estudadas para receber o navio: Jurere e Canasvieiras, informou o diretor de infraestrutura José Muller acrescentando que a Secretaria encara esta atividade com grande interesse e apoia o projeto. “A secretaria da Infraestrutura já está tomando todas as medidas para transformar a ideia em realidade”, salientou o gerente aquaviário da pasta, Mané Ferrari.

A diretora operacional da MSC, Eliane Lira afirmou que a escala é viável. “O passo é assinarmos uma carta de intenções com o objetivo de concretizar esta operação. Nosso compromisso é, tendo toda Infraestrutura, vamos fazer uma escala teste em Florianópolis quem sabe ainda nesta temporada”, disse Lira.Â

“Para Florianópolis é muito importante. Há o envolvimento de todos os setores, empresarial e público, para gerar está nova opção de turismo na capital”, avaliou o prefeito Gean Loureiro.Â

“O encontro surtiu efeitos positivos, na medida em que caminhamos para a inclusão de Florianópolis na rota dos transatlânticos desta operadora mundial, com a junção de esforços do governo do estado e prefeitura, em conjunto com o setor privado”, concluiu o secretário da Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro.



Fonte: floripanews