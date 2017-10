Revista Ambiental da Fatma destaca os vencedores do 19º Prêmio Fritz Müller

Realizado pelo Governo de Santa Catarina por meio da Fundação do Meio Ambiente (Fatma), o Prêmio Fritz Müller tem o objetivo de reconhecer organizações e projetos que apresentem resultados consistentes em benefício da preservação do meio ambiente. Após sete anos de inatividade, a tradicional premiação ambiental catarinense voltou a ser realizada anualmente pela Fatma em 2015, quando a Fundação comemorou seus 40 anos de atuação.

Em 2017, nesta décima nona edição, 70 organizações sediadas em Santa Catarina inscreveram projetos ambientais para participar do Prêmio. O número de inscritos surpreendeu as expectativas e superou o ano anterior em 28%. “Isso mostra a consolidação do prêmio, que voltou a ser realidade anualmente há três anos. Também reflete a transparência e credibilidade como os cases são julgados”, revela o presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates.

Especializada no tema da sustentabilidade, a Editora Expressão, pelo terceiro ano consecutivo, é a responsável por elaborar o Anuário que destaca os vencedores do Prêmio Fritz Müller. Trata-se de uma publicação anual oficial da Fatma, que destaca os projetos vencedores do 19º Prêmio Fritz Müller e o histórico da premiação, além de abordar as principais ações da Fundação em benefício do meio ambiente realizadas em 2017. Com tiragem de 5 mil exemplares e circulação restrita ao Estado de Santa Catarina, a revista será lançada no evento de premiação.

Evento de lançamento

O evento do 19º Prêmio Fritz Müller será realizado em 31 de outubro, às 19h30, no Hotel Majestic, em Florianópolis, com grande cobertura da imprensa, presença do Governador Raimundo Colombo, Diretoria da FATMA, diretores de grandes empresas e diversas autoridades. Na oportunidade ocorrerá com exclusividade o lançamento da Revista Ambiental Anual do Prêmio Fritz Müller 2017, que será distribuída aos convidados do mega evento de premiação promovido pela Fatma.

Certificado Fatma de Gestão Ambiental

Matéria especial da Revista mostrará que além do troféu desta edição, as organizações premiadas também foram agraciadas com o Certificado Fatma de Gestão Ambiental. Com esse certificado, a Fundação reconhece que os agraciados estão fazendo mais de do que o cumprimento da legislação ambiental vigente, contribuindo de forma relevante para a preservação meio ambiente de Santa Catarina. A entrega do certificado é uma inovação deste ano e um de seus objetivos é ser utilizado pelas organizações vencedoras como selo ambiental para comprovar que seu projeto foi reconhecido com credibilidade, após criteriosa análise dos servidores da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina.

Nesta edição, além das 13 organizações contempladas com o Troféu Fritz Müller, outras sete organizações foram contempladas com o certificado por terem projetos de relevante destaque na área ambiental. Esses 20 organizações, que estão fazendo a diferença na preservação ambiental de Santa Catarina, serão premiadas no próximo dia 31/10, no Hotel Majestic.

Organizações premiadas – 19º Prêmio Fritz Müller

Recebem o troféu e certificado: Aurora Alimentos, Casan, Celesc, Celesc Distribuição, Celulose Irani, Cemear, Costão do Santinho, FCDL, Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, Indaial Papel Embalagens, Instituto Espaço Silvestre, Portobello e Whirlpool.

Recebem o certificado: Escola Básica Municipal Lauro Muller, Fundação Certi, Instituto Australis, Klabin, Ministério Público, Netzsch do Brasil e Univali Itajaí.

Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza

A Revista Ambiental do Prêmio Fritz Müller mostrará, em matéria especial, porque a Fatma escolheu o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) para receber o Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza deste ano. A homenagem também será dada durante a entrega do 19ª Prêmio Fritz Müller, dia 31 de outubro, às 19h30, no Hotel Majestic, em Florianópolis.

O Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza é uma homenagem destinada a pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem projetos, pesquisas ou realizam ações em benefício da conservação da natureza. “O Corpo de Bombeiros Militar do Estado atua incessantemente no combate a incêndio nos parques e reservas naturais do Estado. Cada membro da corporação não mede esforços na hora de proteger a fauna e a flora de Santa Catarina e esta é uma forma de parabenizar e agradecer a cada bombeiro militar”, explica o presidente da Fatma, Alexandre Waltrick Rates.

Comercialização da Revista

Edição anterior – Revista do Prêmio Fritz Müller 2016: http://expressao.com.br/ebooks/anuario_fritz_muller2016/



Fonte: Floripa News