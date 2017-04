Reynaldo Gianecchini visita aldeia em Moçambique

O Dia

– Após fim das gravações de ‘A Lei do Amor’, ator foi de férias ao país africano conferir de perto trabalho de ONG na qual é padrinho –

Rio – De férias após o término das gravações da novela ‘A Lei do Amor’, Reynaldo Gianecchini fez uma viagem à Moçambique ao lado da mãe, Heloísa Gianecchini, e do modelo Diego Fragoso. O ator foi conhecer os Centros de Acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras, que acolhe cerca de nove mil crianças orfãs no país.

Padrinho da ONG, o ator foi conferir de perto as transformações feitas pelo projeto e vai participar de encontros lúdicos e educacionais, além de conhecer outros centros na região de Gaza.

“Lua já nascendo lá no fundo,eu me recolhendo com a alma leve,com a convicção cada vez maior que viemos nesse mundo pra aprendermos a amar.primeiro dia dessa oportunidade linda q a @fraternidadesemfronteiras me proporcionou de poder me doar um pouco mais e receber tanto!”, escreveu Gianecchini em uma publicação no Instagram.

A lua já nascendo lá no fundo,eu me recolhendo com a alma leve,com a convicção cada vez maior que viemos nesse mundo pra aprendermos a amar.primeiro dia dessa oportunidade linda q a @fraternidadesemfronteiras me proporcionou de poder me doar um pouco mais e receber tanto!!!🙏 Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini) em Abr 10, 2017 às 3:00 PDT



Fonte: O Dia