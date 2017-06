Rio de Janeiro ganha primeiro posto de saúde animal

O primeiro posto de saúde animal do Rio de Janeiro foi inaugurado hoje (23) em Bangu, zona oeste da capital. Com capacidade para atender até 30 animais por dia, ele terá serviços como castração, clínica geral e apoio psicológico a cuidadores de animais.

A subsecretária Municipal de Bem-Estar Animal, Suzane Rizzo, disse que o novo posto servirá de modelo para as outras nove unidades espalhadas pela cidade:

“Eu sempre digo, não existe bem-estar animal sem bem-estar humano. Agora, as pessoas não vão mais precisar esperar do lado de fora, sob sol ou chuva, enquanto seus animais são atendidos”, afirmou. “Cinco profissionais vão trabalhar no novo espaço, que conta com oito salas refrigeradas, incluindo uma recepção”.

O prefeito Marcelo Crivella participou da inauguração e destacou a importância das pessoas que se dedicam aos animais que são abandonados nas ruas.

“Existem pessoas que têm o dom de dar uma atenção especial aos animais. Hoje, o Rio se torna mais humano. Com pequenos gestos como esse [inauguração do posto], nós nos fortalecemos. Cuidar dos nossos gatos, cachorros e aves é um gesto de nobreza”, disse Crivella.

O posto funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Praça Serafim de Oliveira.



Fonte: EBC