Risada certa

Humorista, ator, publicitário e roteirista de cinema e TV. Estes são apenas alguns dos atributos artísticos de Moisés Loureiro, o quinto representante cearense a vencer quadro “Quem Chega Lá”, do Domingão do Faustão.



No último domingo (9), ele conquistou as risadas e os votos da plateia em uma apresentação irreverente, fazendo interpretações musicais que passaram pelo pagode dos anos 1990, sertanejo e reggae.



Com apresentações espontâneas e originais, aliadas à uma boa consciência corporal, Moisés traz para casa não apenas um prêmio, mas também o reconhecimento do humor tipo Stand Up Comedy para o Ceará. “O que eu faço não é o estilo mais difundido aqui no Ceará, mas sim o estilo personagem. Ir a um quadro nacional fazendo stand up, sendo cearense, prova que o Ceará realmente tem de tudo”, disse.



Raízes cearenses



Moisés acredita que ser cearense e viver a “cultura do humor” foi essencial para que ele se desenvolvesse como humorista. Para ele, a molecagem cearense foi um diferencial em relação aos outros competidores. “Estar envolto por esse ambiente de comédia faz com que se torne algo natural, muito espontâneo”, explicou.



Entre os nomes que influenciaram o artista, ele exalta tanto artistas locais de destaque, como Chico Anysio, Renato Aragão e Tom Cavalcante, e nomes mais atuais, como Tirullipa e Aluísio Júnior, que inclusive o incentivaram a participar do quadro do Faustão.



Bastidores



Ele conta que a experiência de estar em São Paulo participando do quadro foi divertida, e que não havia clima de rivalidade nos bastidores. “O pessoal todo era muito legal, todo mundo talentoso, dedicado, disciplinado. Ficamos muito próximos e eu virei fã de todos eles”.



Ele também ressalta a importância em se investir em humor no Ceará, tanto para melhorar a acessibilidade da população a cultura e entretenimento, como para valorizar cada vez mais os artistas locais, que ele vê dominando a cena nacional.



Com alguns shows já marcados em São Paulo, ele afirma que o próximo passo da carreira, depois de ter conquistado o Brasil, será realizar uma turnê por todo o país, mas que deseja voltar à capital cearense o mais breve possível, trazendo o espetáculo solo “Se eu soubesse não tinha nem vindo”.



Humor responsável



Uma das preocupações de Moisés durante a elaboração dos roteiros é a de não disseminar preconceitos em suas apresentações. Para ele, o humor possui um importante papel social de formar opiniões e estereótipos. Por isso, o ator evita colocar diversas minorias como alvo de suas piadas, como negros, mulheres, homossexuais, entre outros grupos.



“Uma pessoa atingida pode levar na esportiva, mas em outros casos, você atinge de um forma mais forte. Eu me preocupo em não bater em quem já está apanhando. Já existe tanta opressão, e para mim não faz sentido ficar fazendo piada. Certas coisas não são mais aceitas, e o humor tem que evoluir”, reflete. Além disso, ele explica que, como este já é um hábito muito difundido entre os humoristas, muitas vezes algumas piadas passam despercebidas, mas que é preciso reconhecer e tentar melhorar.



“Não é culpa do comediante, mas quando ele faz piadas desse tipo, ele acaba se tornando cúmplice, por exemplo, de um pensamento homofóbico. Você acaba reforçando a ideia, propagando o discurso. Você tem que saber ouvir, tentar entender qual é a questão do outro. O importante é tentar não se fechar”, completa.



Com formação em Publicidade e Propaganda, Moisés decidiu ainda adolescente que queria ser ator e comediante, iniciando sua formação em teatro e circo pela Cia. Plural de Artes Cênicas aos 14 anos.



Aos 16 já começou a trabalhar como comediante profissional. Atualmente, o artista é diretor da Cia. De Teatro de Improviso, escreve roteiros para TV e cinema e realiza apresentações solo semanais no Teatro do Humor e Cultura Cearense.



