Roberto Alves: "O Avaí perdeu por causa da irresponsabilidade do goleiro Kozlinski"

<p>Qualquer análise que se faça a respeito do jogo entre <b> Avaí e Fluminense </b> começa a partir dos 28 minutos, quando o goleiro Kozlinski fez uma irresponsabilidade e acabou entregando o gol para o Fluminense, reabilitando o time carioca, que não jogaga um bom futebol e acabou vencendo por 3 a 0.<br></p><p>O Leão começou a mil por hora, trabalhando bem a bola. Estreantes, Joel se deslocava bem, enquanto Maicon estava tentando pelo lado direito. O time era mais agudo, mais intenso.</p><p>Aí veio o gol. Com a bola dominada, <b> e por excesso de confiança, como ele mesmo admitiu </b>, Kozlinski tentou o drible e acabou entregando a bola para o Henrique Dourado. Ele é artilheiro, e não se pode brincar na frente de um jogador com essa condição. </p><p>A partir disso, o Avaí se desestabilizou. Minutos depois, tomou o segundo gol, na cara do goleiro, que poderia ter ao menos dado um soco na bola. O terceiro foi questão de tempo. </p><p>Foi um jogo atípico, em que a brincadeira de mau gosto, a irresponsabilidade do goleiro, custou caro para o Leão. Ele perdeu todo crédito com torcedor. Não deveria ter voltado para o segundo tempo, mas voltou. </p><p><b>Os estreantes</b></p><p>Também acabou sendo uma noite triste para Maicon, que participou de dois gols: um contra e outro em que a bola desviou nele e entrou no ângulo. Joel fez uma boa partida, pelo menos se movimentou, mostrando vontade. </p><p>No resto, os problema se sempre, com Romulo sem jogar nada e a proteção de zaga praticamente inexistente com Luan e Judson.</p> Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Fonte: Diário Catarinense