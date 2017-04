Roberto Carlos anuncia lançamento de EP 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Nos anos 60, compacto do <b> Roberto Carlos </b> emplacava no hit parede na certa. Era o disquinho de vinil, com uma música em cada lado. Pois esta semana o Rei volta a lançar um compacto duplo, só que agora com o moderno nome de <b> EP </b> (Extended Play para os modernos digitais), com quatro canções, uma delas inédita. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os antigos fãs aguardam ansiosos a chegada ao mercado do tal EP, produzido pela Sony e pela Amigo Records, que é de propriedade do Rei. A música “de trabalho” é a principal faixa da trilha da nova novela das nove da <b> Rede Globo </b>, “A Força do Querer”. A música “Sereia” é tema da personagem Ritinha, vivida por <b> Isis Valverde </b>. A inédita é uma balada que diz assim: “Quero nadar nas suas águas, nas ondas dos seus cabelos. Quero beijar sua boca, sereia”. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ouviu bem? Quero beijar sua boca, sereia.</p><p class=”embed-content”> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Ficoo<br></b>O Festival Internacional da Cooperação aterrissa em <b> Floripa </b> de 20 a 23 deste mês, no Centro de Desportos da <b> UFSC </b>. Produzido pelo Projeto Cooperação, o evento visa instrumentalizar qualquer pessoa que tenha interesse em encarar a vida pessoal e profissional de forma mais cooperativa, ajudando um ao outro, para que todos cresçam e apareçam. Em tempos de crise em todos os setores, a iniciativa é pra lá de válida!</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Primeira rodada<br></b>Serginho Arruda, o dono do Emporium Bocaiuva, confirma o tradicional Emporium Jazz, aos sábado, a partir do dia 6 de maio. Para a abertura, convocou duas chefes de mãos cheias: Kátia Boabaid e Patricia Bornhausen. E no som, o melhor da cidade: Gustavo Barreto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Vencer ou vencer<br></b>Domingo de clássico em Floripa. O <b> Figueirense </b> recebe no seu estádio, no Estreito, as 18h30min o <b> Avaí </b>, seu maior rival. Se vencer, tira o título do returno do Avaí. Mas se perder aumentará a crise no clube, com serias consequências para seus dirigentes.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes </b><br></p><p><b> Residencial inspirado na cultura surf será inaugurado em Florianópolis <br></b></p><p><b> Doreni Caramori contesta que evento de aniversário de Florianópolis custou R$ 500 mil <br></b></p><p> <b>Instituições armadas devem se pautar sempre na hierarquia e na disciplina</b> <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense