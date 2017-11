Rodovia Admar Gonzaga é liberada para o trânsito de veículos

A Rodovia Admar Gonzaga, localizada na altura do cemitério do Itacorubi foi liberada para o tráfego por volta das 15h30 desta terça-feira (31). Ela estava fechada para o deslocamento de veículos no sentido leste da Ilha desde às 9h de hoje.

Equipes da prefeitura estavam trabalhando na operação tapa-buracos para recuperar a alça de acesso à Rodovia. O contrato com a empresa que executou o serviço prevê que os trabalhos sejam feitos durante o dia, visto que se fossem à noite seria cobrado o dobro do valor.



Fonte: Floripa News