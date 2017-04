Rodoviária Novo Rio deve atrair mais de 200 mil pessoas na Semana Santa

Estadão Conteúdo

– Empresas disponibilizarão 1.740 horários extras de partida dos ônibus. Destinos mais procurados são Região dos Lagos, Serrana e Costa Verde –

Rio – As estatísticas da Concessionária Novo Rio mostram que o feriado prolongado da Semana Santa movimentará 213 mil pessoas pela rodoviária carioca entre os dias 13 e 17. Durante esse período, as 44 empresas que operam as 230 linhas rodoviárias, programaram 7.410 ônibus (destes, 1.740 horários extras). Os destinos mais procurados são as cidades das Regiões dos Lagos, Serrana, Costa Verde e interior do Estado do Rio de Janeiro. Boa procura também para diversas cidades de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

O maior movimento de saída do Rio deverá acontecer na quinta-feira, com 36.300 embarques. Já o dia de maior chegada à cidade está previsto para sexta-feira, com 23.900 desembarques pelo terminal. No domingo de Páscoa, o movimento de retorno do feriadão deve levar 58.200 pessoas para a rodoviária entre embarques e desembarques.

Informações sobre passagens – A busca por valores, horários, destinos e a compra on-line de passagens pode ser feita no site www.novorio.com br, onde também podem ser consultadas informações sobre documentação para o embarque, gratuidades e demais serviços da rodoviária (nas abas Utilidades e Serviços). As redes sociais e o SAC da concessionária atendem às dúvidas dos viajantes (www.facebook.com/terminalnovorio, sac@novorio.com.br).

Quem precisar confirmar, trocar ou cancelar passagens adquiridas no site da Novo Rio deverá procurar (9h às 18h, em dias úteis) o SAC da operadora através dos tels. 08000386013 e (11) 4302-5078 ou e-mail br-clickrio.sac@clickbus.com. Fora deste horário, deve procurar diretamente a viação com antecedência de 3h ao horário da viagem. O guichê pode ser contatado por meio do tel. 21. 32131800 ou final 1803.

O passageiro não deve esquecer a documentação original com foto (RG, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho) exigida no embarque, principalmente em viagens com crianças maiores de 12 anos. Para menores de 12 anos, ainda é aceita a certidão de nascimento original (Juizado de Menores -Tel. 21 2503-6317).

Atenção também quanto aos táxis: a concessionária orienta os passageiros que utilizem sempre os credenciados (serviço regulado sob fiscalização pela SMTR ? Secretaria Municipal de Transportes) nos guichês do setor de desembarque inferior. Para registros de queixas o passageiro deve acionar a Ouvidoria da Prefeitura (SAC 1746 ou www.rio.rj.gov.br/ouvidoria)

Fonte: O Dia