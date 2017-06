Rodovias do Oeste estão em situação de calamidade 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Se há um consenso hoje entre deputados de diferentes partidos na <b> Assembleia Legislativa </b> ele trata da calamitosa situação das rodovias no <b> Oeste </b> catarinense.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Manifestações críticas nas reuniões de bancadas, da tribuna e nos comentários se direcionam contra <b> rodovias federais </b>, particularmente a <b> BR-282 </b> entre <b> Chapecó </b>, <b> São Miguel do Oeste </b> e a fronteira com a <b> Argentina </b>. E são mais fortes contra as estradas estaduais, muitas delas uma buraqueira interminável, perigosas e sem a menor condição de tráfego.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O problema já é antigo e se agravou nas últimas semanas com as chuvas na região. Há trechos que tiveram serviços de restauração que, após o mau tempo, ficaram piores. Dinheiro público atirado no ralo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O assunto foi tratado como prioridade na reunião da bancada do <b> PMDB </b>, presentes o vice-governador <b> Eduardo Pinho Moreira </b> e o secretário de Infraestrutura, <b> Luiz Fernando Vampiro </b>. Depois de citações do cenário caótico das estradas, os deputados decidiram apoiar emenda ao projeto de financiamento do Fundo de Assistência ao Desenvolvimento dos Municípios (<b> Fundam-2 </b>), atualmente em tramitação no parlamento. Emenda do deputado Valdir Cobalchini que prevê 25% só para infraestrutura.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Há sugestão de reservar pelo menos R$ 200 milhões dos R$ 700 milhões do Fundam-2 para a recuperação das estradas estaduais, com ênfase para a dramática situação do Oeste.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O vice-governador Eduardo Pinho Moreira disse que vai tratar do assunto com o governador <b> Raimundo Colombo </b>. Contatos começaram a ser feitos também com os secretários <b> Nelson Serpa </b> e<b> Murilo Flores </b>.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Inspeção<br></b>Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa manteve para esta quarta, à s 9h, a visita à s obras do contorno viário da <b> BR-101 </b> na Grande Florianópolis. Começará o percurso no trecho norte, em <b> Governador Celso Ramos </b>. O presidente<b> João Amin </b> (<b> PP </b>) confirmou a agenda, apesar do apelo da Arteris de cancelamento, sob alegação de mau tempo. Em Brasília, a <b> ANTT </b> confirmou que a ligação do contorno com a BR-101 em Palhoça terá o projeto técnico do acordo de 2013. O novo estudo da Arteris será rejeitado, segundo informou o vereador Nirdo Luz após visita à ANTT.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Novo projeto do contorno viário na BR-101 causa discussão na Alesc</b> <br></p><p><b> Em meio a lama da Lava-Jato, renovação para eleição de 2018 segue distante <br></b></p><p> <b>”Também estou estarrecido com as denúncias”, diz Mauro Mariani sobre entrevista de Joesley Batista</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense