Rodovias travam crescimento de Santa Catarina

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A nova pesquisa Investimento e Competitividade, realizada anualmente pela <b>Fiesc</b> e que levanta dados sobre perspectivas do setor industrial, revela de forma contundente qual o maior entrave ao desenvolvimento do setor produtivo de Santa Catarina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao serem indagados sobre o grau de satisfação da infraestrutura de Santa Catarina, desponta o item <b>rodovias</b> , com 79% dos empresários consultados declarando-se insatisfeitos. É a materialização do que vem sendo frequentemente criticado por setores da população, vocalizado na <b>Assembleia Legislativa</b> por deputados de todos os partidos e objeto de manifestações de diferentes entidades comunitárias e profissionais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A situação das rodovias em Santa Catarina é uma calamidade, em especial na região <b>Oeste</b> , celeiro do <b>agronegócio</b> e um dos principais dínamos da economia estadual.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A mesma pesquisa indicou que depois das rodovias, o segundo maior problema está na <b>infraestrutura urbana</b> , com 50%. Seguem-se <b>ferrovias</b> , com 44%, e <b>telefonia</b> , com 43%.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Dado a indicar outra vez que Santa Catarina é um Estado diferente revela que, apesar de toda a incerteza econômica e das crises políticas, os industriais mantêm nível de confiança. A expectativa de investimentos este ano é de R$ 7,3 bilhões, contra R$ 7,6 bilhões de 2016.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Entre os fatores que impactam negativamente o setor produtivo se destaca o item infraestrutura de transporte, co 51%, disparado. E, entre os positivos, estão os trabalhadores, com 59% das opiniões.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Abastecimento</b><br>Depois do rompimento das três principais adutoras do <b>rio Pilões</b> , que prejudicou o abastecimento de água para 720 mil pessoas durante cinco dias no último mês na <b>Grande Florianópolis</b> , a <b>Casan</b> <b>decidiu investir R$ 2 milhões em obras de prevenção e recuperação</b> nos aquedutos em <b>Santo Amaro da Imperatriz</b> . O trecho, que sofreu ao menos cinco deslizamentos nos últimos 10 anos, será agora desviado para uma área fora da mata fechada e mais resistente a enxurradas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Mais empréstimos</b><br>Dois novos projetos de lei que tratam de financiamentos foram protocolados na Assembleia Legislativa pelo governador <b>Raimundo Colombo</b> . Quer autorização da Assembleia para contrapartida do Estado de R$ 1,152 bi visando dois empréstimos da <b>Celesc</b> . Um é o PL 0213/2017, financiamento de US$ 69 milhões com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O outro é o PL 0212/2017, empréstimo de US$ 276 milhões junto ao <b>Banco Interamericano do Desenvolvimento</b> . </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Insegurança</b><br>Pelo menos de 100 presidentes de sindicatos rurais do Estado estarão nesta sexta, à s 10h, no Golden Hotel, em <b>São José</b> , participando da assembleia da <b>Federação da Agricultura e Pecuária</b> (Faesc). Além da avaliação da crise política, estará em debate o problema da violência no meio rural. Os dirigentes estão pedindo ao governo que a Polícia Ambiental tenha poder de polícia para combater a ação da bandidagem. Às 8h30min haverá um seminário.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Serra Catarina</b><br>Lançado em <b>Florianópolis</b> pela presidente da CDL de <b>Lages</b> , Rosani Pocai, prosseguirá durante os meses de junho, julho e agosto nos municípios do Planalto o <b>Festival de Inverno</b> – Serra Catarina. O programa prevê para hoje a inauguração do <b>Boulevard de São Joaquim</b> , com nova iluminação pública, com a presença do governador. Vários festivais de música, teatro e gastronomia marcarão a programação estão previstos para Lages, São Joaquim e municípios vizinhos.

