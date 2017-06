Rodrigo Hilbert é intimado a depor após polêmica sobre morte de filhote de ovelha em programa na TV

<p>O apresentador Rodrigo Hilbert foi intimado a depor após a polêmica envolvendo a morte de um filhote de ovelha em seu programa <i>Tempero de Família, </i>no canal pago GNT. O episódio, exibido em março de 2016, mostrava a realidade dos produtores rurais em Santa Catarina. Na sequência levada ao ar, Rodrigo apareceu capturando e abatendo um novilho. O programa causou revolta nas redes sociais, principalmente por exibir os gritos do animal e cenas do sangue escorrendo em uma bacia.</p><p>Uma ONG de proteção aos animais prestou queixa na delegacia de São Joaquim, em Santa Catarina, onde as gravações do programa foram realizadas. Agora, Rodrigo terá que depor, mas segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, poderá comparecer a uma delegacia do Rio de Janeiro, cidade onde mora.<br></p><p>Procurado pelo site <b> Purepeople </b>, Rodrigo Hilbert explicou:<br></p><p>— Não tínhamos a intenção de incitar qualquer violência contra animais, mas apenas de registrar o dia-a-dia desses trabalhadores que lutam para criar e alimentar suas famílias. No entanto, por também respeitar aqueles que se manifestaram contra as cenas exibidas no programa, retiraremos as imagens em questão do episódio.</p><p><b>Relembre o caso:</b></p><p><b> Rodrigo Hilbert causa indignação ao abater filhote de ovelha em programa <br></b></p><p><b> Rodrigo Hilbert se manifesta nas redes sociais sobre polêmica na estreia de “Tempero de Família” <br></b></p><p><b> Abate de animal em programa de Rodrigo Hilbert levanta debate sobre origem e consumo de carne </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense