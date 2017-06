Rodrigo Hilbert foi intimado a depor sobre abate de cordeiro na TV e a internet se revoltou

<p>Em março de 2016, o programa Tempero de Família, do canal pago GNT, exibiu um episódio em que o apresentador Rodrigo Hilbert matava um filhote de ovelha de seis meses em São Joaquim, na Serra catarinense. A atração mostrou Hilbert capturando o animal, que ainda estava em fase de amamentação, e depois exibiu o sangue do borrego escorrendo até uma bacia e ele sendo carneado.</p><p>Na época, as imagens foram consideradas chocantes e causaram indignação de muitos nas redes sociais. O ator chegou a pedir desculpas a quem se ofendeu , afirmando que sua intenção era chamar a atenção para a procedência dos alimentos, e as cenas foram cortadas do episódio. </p> Foto: Reprodução / GNT <p>Porém, nesta terça-feira (20), a <b> notícia de que o apresentador foi intimado a depor </b> sobre o caso após uma ONG ter prestado queixa contra ele na delegacia de São Joaquim reacendeu o debate sobre o episódio. Nas redes sociais, os internautas se manifestaram – só que, ao contrário do ano passado, desta vez muitos usuários apoiaram o apresentador. Confira algumas reações:</p><blockquote class=’twitter-tweet’ data-lang=’pt’><p lang=’pt’ dir=’ltr’>sério que querem intimar o rodrigo hilbert pq ele carneou uma ovelha?<br><br>sério isso?<br><br>vcs tão achando q carne cresce em árvore agora né</p>— noam (@noam_mendes) 20 de junho de 2017 </blockquote> <blockquote class=’twitter-tweet’ data-lang=’pt’><p lang=’pt’ dir=’ltr’>Rodrigo Hilbert vai ter de depor na policia por ter matado uma ovelha em seu programa de culinária. Deveria te-la comido viva, é lógico!</p>— fernao lara mesquita (@ffernas) 20 de junho de 2017 </blockquote> <blockquote class=’twitter-tweet’ data-lang=’pt’><p lang=’pt’ dir=’ltr’>”Ain o Rodrigo Hilbert matou uma ovelha vamos processar”. Meu, tem MILHÕES de pessoas de zona rural que matam animais toda semana pra comer.</p>— Gustopíssimo (@gusrezendee) 21 de junho de 2017 </blockquote> <p><br></p><blockquote class=’twitter-tweet’ data-conversation=’none’ data-lang=’pt’><p lang=’pt’ dir=’ltr’> @RodrigoHilbert Para quem não sabe, não dá para comer carne sem matar um animal. Pura falta do que fazer dessa turma aí.</p>— Roger (@roger_sato) 21 de junho de 2017 </blockquote> <p class=”embed-content”> <p lang=’pt’ dir=’ltr’>A quem acusa @RodrigoHilbert pelo abate da ovelha, acha que a carne vem de onde? Qual o mal em mostrar a origem? Hipocrisia tem limite.</p>— Igor (@Ig05) 21 de junho de 2017 </blockquote> ” onload=”(function (e){var t=e.getAttribute(‘data-twitter’)||e.getAttribute(‘data-script’);e.contentDocument.open(),e.contentDocument.writeln(‘<html><body>’+t+'</body></html>’),e.contentDocument.close(),e.contentWindow.document.body.style.margin=0;var n=setInterval(function(){e.height=e.contentWindow.document.body.scrollHeight},500);setTimeout(function(){clearInterval(n)},5e3)})(this);” style=”width: 100%; border: 0px; display: block;” height=”224″> </p><p class=”embed-content”> </p><p class=”embed-content”> </p><p class=”embed-content”> </p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Relembre o caso:</b></p><p><b> Rodrigo Hilbert causa indignação ao abater filhote de ovelha em programa <br></b></p><p><b> Rodrigo Hilbert se manifesta nas redes sociais sobre polêmica na estreia de “Tempero de Família” <br></b></p><p><b> Abate de animal em programa de Rodrigo Hilbert levanta debate sobre origem e consumo de carne </b></p><!– contentFrom:cms –>

