Rota da Baleia Franca receberá incentivo de 300 mil reais do estado

Foi autorizado nesta terça-feira (14), o repasse de R$ 300 mil para continuidade do projeto Desenvolvimento Territorial da Rota da Baleia Franca 2018. De acordo com a assessoria de comunicação do Governo do Estado, o objetivo é ampliar o desenvolvimento econômico dos pequenos negócios na região, que compreende os municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba.

A Rota da Baleia Franca é uma área de Proteção Ambiental (APA) com 156 mil hectares, criada há 17 anos por decreto federal. Em sua rota migratória reprodutiva, a baleia franca passa pela região entre os meses de junho e novembro. As riquezas naturais protegidas pela APA incluem outras espécies de animais e vegetais nativos, incluindo as praias, áreas de restinga, dunas e sítios arqueológicos.

“É um suporte do Governo do Estado para profissionalizar os serviços e o comércio local, elevando o turismo e trazendo mais renda e qualidade de vida para os moradores do Litoral Sul”, explica Chiodini. Segundo o secretário da SDS, a perspectiva é de que as empresas participantes do projeto ampliem a receita em 5% já no primeiro ano.

O projeto Desenvolvimento Territorial da Rota da Baleia Franca é desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/SC) desde 2015. Cerca de 200 microempreendedores individuais e microempresas foram atendidas no período, com capacitação nas áreas de gestão financeira, planejamento em marketing, recursos humanos e outras atividades como seminários, capacitações e oficinas. “Em três anos foi identificado que havia espaço para melhorar a gestão desse segmento entre os pequenos negócios e transformar a região em um destino de excelência”, revela o coordenador da Regional Sul do Sebrae/SC, Murilo Gelosa. Para 2018, estão previstas capacitações de gestão empresarial e consultoria especializada em turismo, com formação de governança, formatação de produtos específicos da baleia franca, ecoturismo, política comercial e promoção da Rota.

Além do Sebrae/SC e do Governo do Estado, a ação conta com apoio das prefeituras de Laguna, Imbituba e Garopaba, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Ministério do Meio Ambiente. Também estavam presentes no evento o secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro e autoridades locais.



Fonte: Floripa News