<p>O sábado é de sol entre nuvens na maior parte de Santa Catarina. Em áreas entre a Grande Florianópolis e Norte catarinense a nebulosidade é maior e há chance de chuva fraca ao longo do dia. Segundo o meteorologista <b> Leandro Puchalski </b>, o ar frio que atuou no Estado no início da semana já está no mar, fazendo com que o vento sopre do oceano, trazendo nuvens para faixa leste.</p><p>— Uma das imagens de satélite da tarde desta sexta-feira já mostrava como essa umidade ajuda a trazer nuvens para a faixa entre o Norte, o Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o Planalto. E essa é a condição prevista para este fim de semana. Como a umidade que vem do mar é pouca, e temos momentos de vento Noroeste, que é mais seco, a chance de alguma instabilidade fraca até existe, mas ocorre em poucas cidades da faixa Leste — explica Puchalski.</p> Foto: Reprodução / Imagem de satélite <p>As temperaturas giram entre 22°C e 26°C em boa parte das cidades ao longo da tarde, mas em áreas do Extremo-Oeste e do Litoral Sul a máxima pode chegar aos 30°C.</p><p><b>Veja a previsão por regiões, segundo a Epagri/Ciram </b>:</p><p><b>LITORAL NORTE</b>: máxima de 26ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Sol com muitas nuvens<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>PLANALTO NORTE</b>: máxima de 22ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Sol com muitas nuvens<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA</b>: máxima de 27ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Sol com muitas nuvens<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA</b>: máxima de 23ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Sol com algumas nuvens<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>VALE DO ITAJAÍ</b>: máxima 22ºC<br>Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada<br>Tarde: Sol com algumas nuvens<br>Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada</p><p><b>LITORAL SUL</b>: 30ºC<br>Manhã: Ensolarado<br>Tarde: Sol com algumas nuvens<br>Noite: Céu estrelado</p><p><b>PLANALTO SUL</b>: máxima de 20ºC<br>Manhã: Sol com algumas nuvens<br>Tarde: Sol com muitas nuvens<br>Noite: Céu com algumas nuvens</p><p><b>MEIO OESTE</b>: máxima de 23ºC<br>Manhã: Sol com algumas nuvens<br>Tarde: Sol com algumas nuvens<br>Noite: Céu com algumas nuvens</p><p><b>OESTE</b>: máxima de 27ºC<br>Manhã: Ensolarado<br>Tarde: Sol com algumas nuvens<br>Noite: Céu estrelado</p><p><b>EXTREMO OESTE</b>: máxima de 30ºC<br>Manhã: Ensolarado<br>Tarde: Sol com algumas nuvens<br>Noite: Céu estrelado</p><p><b>Poucas mudanças na semana que vem</b></p><p>— Por enquanto a previsão indica que quase não teremos chuva até o final do mês. Ou seja, a maior parte da próxima semana será de sol em Santa Catarina. Vejam pelo mapa abaixo que apenas parte da faixa leste mostra um certo volume, mas muito pequeno, algo associado a chuviscos passageiros — explica Leandro Puchalski. </p> Foto: Reprodução / Blog do Puchalski <p><b> Acompanhe as últimas notícias do Diário Catarinense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense