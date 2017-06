Safra coloca SC entre as regiões com consumo mais aquecido, diz Google

<p>Que o campo tem sustentado o pequeno crescimento da economia brasileira nos últimos anos, nós já sabemos. As áreas rurais têm sido, também, as mais aquecidas em consumo de produtos e serviços na comparação com o resto do Brasil. Um levantamento realizado pelo Google reforça isso.</p><p>A supersafra esperada entre o ano passado e 2017 transformou em bolsões de consumo regiões com economia fortemente dedicada ao agronegócio – e Santa Catarina está entre os Estados beneficiados por esse fenômeno, mostra o levantamento do site de pesquisas. Com expectativa de injetar R$ 227,9 bilhões, a colheita de grãos estimula a busca por objetos de desejo, sejam serviços ou bens duráveis.</p><p>O mecanismo de buscas identificou um aumento mais expressivo nas pesquisas por produtos de telefonia e internet, como pacotes de banda larga e conexão móvel, a taxas maiores do que o dobro do restante do país. O levantamento toma por base o comportamento no Mato Grosso, mas estende o padrão para outros Estados. Além de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão na lista.</p><p>No segmento de veículos, por exemplo, as pesquisas por SUVs (52% no Mato Grosso contra 39% na média brasileira) e utilitários (34% no MT e 9% no país) são superiores à s taxas nacionais. Dependendo do setor observado, as buscas nessas regiões chegam a ficar 10 pontos percentuais acima da média do Brasil, como nos pacotes de viagens. No setor de cruzeiros marítimos, enquanto a procura caiu 5% no país, cresceu 9% na área pesquisada pelo Google. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <i>Colocar últimas notas do colunista</i> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense