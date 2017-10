Saiba como visitar um museu internacional sem sair do Brasil

Isso é possível por meio da edição do projeto “Museus Virtuais”, uma ótima opção para quem curte artes plásticas e história da arte. E para a sessão deste sábado (4), a visita será na fantástica arte americana. O projeto, que já é um sucesso de público, ocorre &8203;às 18h, no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC), com entrada gratuita.

Conduzida pelo arte-educador Cláudio Toscan, “A Arte Moderna nos Museus Americanos” visitará uma parte da coleção do Metropolitan de Nova Iorque e do Instituto de Artes de Chicago, onde se encontram obras de diversos períodos da arte como o barroco de Vermeer, o neoclassicismo de David, o realismo de Sargent e Courbet, o impressionismo de Monet, o pós-impressionismo de Van Gogh, Seurat, Lautrec e o modernismo de Hopper e Georgia O&39;Keeffe.

O projeto é uma iniciativa do Instituto Maratona Cultural com patrocínio da Prefeitura Municipal de Florianópolis e Fundação Franklin Cascaes, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e apoio cultural do Peixe Urbano.

Os interessados em participar devem fazer a inscrição através do link: https://www.institutomaratonacultural.com/mv-inscries-2 .

Para mais informações acesse o site https://www.institutomaratonacultural.com/ ou escreva para o e-mail: museusvirtuais@gmail.com .



Fonte: Floripa News