Saiba o que funciona no feriado de Páscoa em Lages

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O feriado prolongado de Páscoa está se aproximando e acaba ocasionando algumas alterações na prestação de serviços públicos comumente oferecidos à população em dias úteis. Nesta quinta-feira, 13, por determinação do prefeito de Lages Antonio Ceron, os serviços prestados pelo município da serra catarinense serão oportunizados normalmente. Veja em mais detalhes:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>SAÚDE<br></b>Portanto, na estrutura da área de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, pronto-atendimento (PA) Tito Bianchini, Policlínica Municipal Eneo Pacheco de Andrade, Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, Centro de Estudo e Assistência à Saúde da Mulher e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, entre outras, funcionarão na quinta-feira de acordo com o habitual.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na sexta-feira Santa, 14, quase todas as estruturas estarão fechadas, incluindo o setor administrativo e programas de Saúde, como da criança, do homem e do idoso. A exceção será o PA Tito Bianchini, que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, com suporte para urgências e emergências. Os demais setores voltarão a abrir na próxima segunda-feira, 17.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>EDUCAÇÃO<br></strong>Na Educação, nesta quinta haverá aula normal nas Escolas Municipais de Educação Básica e nos Centros de Educação Infantil Municipal, além das escolas do campo. Na sexta-feira Santa não haverá aulas, retornando na segunda-feira.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>COLETA DO LIXO<br></strong>A coleta de lixo, realizada pela empresa terceirizada Serrana Engenharia, acontecerá normalmente neste feriadão, sendo diariamente no Centro e três vezes por semana nos bairros. Não há coletas somente aos domingos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>TRANSPORTE COLETIVO<br></strong>Em relação ao transporte coletivo, a empresa Transul informa que nesta quinta-feira os ônibus circularão normalmente, com embarques a cada meia hora, até as 20h, quando o transporte passa a ser realizado de hora em hora com partida do Terminal Urbano, no Centro ou nos abrigos distribuídos pela cidade.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Na sexta-feira Santa será adotado o mesmo horário de domingos e feriados, ou seja, ônibus de hora em hora, com exceção das linhas do Guarujá, com dois horários — hora cheia e hora e trinta minutos, com as linhas Guarujá via Coral e Guarujá via Campos Salles. No sábado, véspera de Páscoa, segue o hábito de ônibus de meia em meia hora até meio-dia e meia. Após, o transporte será oferecido de hora em hora.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>ÁGUA E DEFESA CIVIL<br></strong>No feriado, a Secretaria Municipal de Águas e Saneamento (Semasa) segue plantão (115), bem como a Defesa Civil (199).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>COMÉRCIO POPULAR<br></strong>O Sindicato do Comércio Varejista de Lages informa que as lojas estarão fechadas na sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa. Somente os shoppings, farmácias e os supermercados podem abrir na sexta-feira. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>SUPERMERCADOS</strong><br>Segundo a Associação Catarinense de Supermercados (Acats), há supermercados que vão funcionar em horário normal e, outros, em horário diferenciado. Não há consenso nem mesmo entre unidades de uma mesma rede. Por esse motivo, a instituição orienta que o consumidor procure se informar diretamente na loja que frequenta.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>BANCOS</strong><br>A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais e federais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Nesses casos, a população pode utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como os caixas eletrônicos, internet <i>banking</i>, <i>mobile banking</i> ou banco por telefone para fazer transações financeiras.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os carnês e contas de consumo (água, energia, telefone, etc) vencidos no dia do feriado podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso não estejam, recomenda-se a antecipação do pagamento para o dia útil anterior.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

Fonte: Diário Catarinense