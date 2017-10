Saiba quais cidades registraram temperaturas negativas nesta segunda-feira

Apesar da temperatura ter aumentado no decorrer do dia, a segunda-feira (23), começou com frio na Serra catarinense, que registrou as temperaturas mais baixas de outubro deste ano. Nas estações meteorológicas monitoradas na Epagri/Ciram, a mínima ao amanhecer ficou próxima de 0°C no Planalto Sul, onde ocorreu geada, chegando em -3°C em Urupema (ver tabela).

Amanhã, terça-feira (24), as temperaturas ainda devem ser amenas ao amanhecer, mas a massa de ar frio se afasta rapidamente em direção ao mar, deixando as temparaturas mais altas nos próximos dias. As informações são da Epagri/Ciram.

A chuva deve voltar a partir da manhã de quarta-feira (25), no Oeste e no Norte do estado. Nas demais regiões, as nuvens aumentam ao longo do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva no período da tarde e noite.

Tabela – Temperatura mínima na madrugada e amanhecer de segunda-feira 23:

Região Município Temperatura (°C) Extremo Oeste Abelardo Luz 6,9 Águas Frias 8,2 Anchieta 7,5 Caibi 8,6 Itapiranga 8,1 Maravilha 7,9 Novo Horizonte 6,0 Fpolis Litorânea Antônio Carlos 9,0 Florianópolis (Itacorubi) 13,5 Florianópolis (Jurerê) 10,7 Santo Amaro da Imperatriz 12,1 São José 13,7 Tijucas 12,1 Fpolis Serrana Alfredo Wagner 6,1 Anitápolis 4,0 Leoberto Leal 5,9 Rancho Queimado 5,3 São Bonifácio 6,6 Litoral Norte Balneário Barra do Sul 16,6 Camboriú 14,2 Corupá 14,2 Garuva 15,8 Itajaí 14,9 Itapoá 15,9 Jaraguá do Sul 16,0 Joinville 16,0 Luiz Alves 15,0 São João do Itaperiú 15,0 Schroeder 14,3 Litoral Sul Araranguá 9,6 Criciúma 7,5 Içara 9,0 Imbituba 14,2 Jacinto Machado 8,9 Jaguaruna 11,4 Laguna 12,2 Meleiro 11,0 Nova Veneza 9,6 Praia Grande 11,9 Siderópolis 10,6 Sombrio 8,5 Timbé do Sul 5,6 Urussanga 8,1 Meio Oeste Abdon Batista 3,4 Arroio Trinta 4,4 Brunópolis 3,4 Caçador 3,2 Campos Novos 3,4 Curitibanos 0,3 Fraiburgo 1,6 Frei Rogério 1,4 Ibiam 3,5 Lebon Régis 3,1 Monte Carlo 0,7 Ouro 6,7 Ponte Alta do Norte 1,0 Rio das Antas 4,0 Santa Cecília 1,8 São Cristovão do Sul 2,9 Videira 3,9 Zortéa 4,9 Oeste Água Doce 3,1 Chapecó 8,6 Ponte Serrada 2,8 Xanxerê 6,4 Planalto Norte Campo Alegre 11,2 Canoinhas 6,5 Irineópolis 6,4 Itaiópolis 6,2 Mafra 7,3 Major Vieira 6,2 Matos Costa 3,5 Monte Castelo 3,5 Papanduva 7,1 Porto União 5,8 Rio Negrinho 8,7 Santa Terezinha 7,4 São Bento do Sul 11,4 Três Barras 7,5 Planalto Sul Bom Jardim da Serra -1,2 Bom Retiro 2,2 Campo Belo do Sul 3,8 Lages 2,3 Otacílio Costa 4,1 Painel 1,5 Palmeira 3,2 Rio Rufino 1,6 São Joaquim -0,9 Urubici -0,3 Urupema -3,1 Vale do Itajaí Aurora 7,9 Indaial 14,6 Ituporanga 6,0 José Boiteux 9,1 Lontras 9,7 Petrolândia 7,4 Presidente Getúlio 7,8 Rio do Campo 6,0

Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos a correção.



Fonte: Floripa News