Saiba quem são os três suplentes que assumirão o cargo de vereador em Florianópolis em 2017

<p>O secretariado anunciado pelo prefeito Gean Loureiro trouxe a presença de três vereadores eleitos em outubro: Vanderlei Farias, o Lela (PDT), vai assumir a Secretaria de Cultura, Tiago Silva (PMDB) voltará para a Secretaria de Defesa do Consumidor e Edinho Lemos (PSDB) comandará a Secretaria do Continente. Com isso, três lugares ficaram vagos na Câmara de Florianópolis e serão ocupados por suplentes. Os beneficiados com o troca-troca de cadeiras são Professor Felipe (PDT), Celso Sandrini (PMDB) e Jeferson Backer (PSDB). O Diário Catarinense conversou com os três para saber quais serão as prioridades em seus mandatos. Veja abaixo:</p><p> <b>Vereadores confirmam acordo de bastidores e Gui Pereira (PR) é eleito presidente da Câmara da Capital</b> <br></p><p><b>Celso Sandrini (PMDB)</b></p><p>O mais velho dos três suplentes a assumir na Câmara, com 55 anos, já é um velho conhecido do eleitor catarinense. Sandrini foi vereador nos últimos oito anos e recebeu 2.017 votos em outubro, ficando na primeira suplência do PMDB. Morador do Ribeirão da Ilha e com base eleitoral no Sul da Ilha, Sandrini diz que pretende focar seu mandato em temas como a reforma administrativa da prefeitura, a defesa da maricultura, saúde, infraestrutura de drenagem e um maior debate da população acerca do Plano Diretor do município.</p><p>— Achei bom que a Justiça não deixou entregar (o Plano Diretor) do jeito que estava. Eu defendo que a nova administração deve fazer um chamamento público para que a população debate efetivamente o tema. A participação popular tem sido muito pequena e o processo está sendo comandado por poucos — afirma Sandrini.</p><p><b>Professor Felipe (PDT)</b></p><p>Essa será a segunda vez que o Professor Felipe assumirá como vereador em Florianópolis. Ele foi vereador durante um ano e meio, entre 2014 e 2015. Agora, aos 48 anos, pretende retomar projetos que tentou implementar nas áreas de educação (com o passe livre para alunos de cursinhos pré-vestibulares), mobilidade urbana ( com a instalação de hacks para bicicletas em ônibus) e para pessoas com deficiência. </p><p>Apesar de ser natural do Saco dos Limões, ele diz que seus 2.164 votos foram espalhados por toda cidade, por ter sido professor e ter tido contato com estudantes de toda a cidade.</p><p>— Mas as minhas maiores votações foram no Saco dos Limões, na Trindade e em Santo Antônio de Lisboa — conta. </p><p><b>Jeferson Backer (PSDB)</b></p><p>Empresário e líder comunitário da Agronômica, na região central da capital, Jeferson Backer pretende focar seu mandato em uma maior participação coletiva. Ele tem como base eleitoral o Maciço do Morro da Cruz, onde realiza trabalho comunitário. Ao total, recebeu 1.773 votos. Diz querer fazer um mandato inovador, com maior participação popular.</p><p>— Nosso objetivo é lutar pelo povo, fazer um mandato diferente, com a população participando junto. Atuaremos de uma maneira correta e transparente e legislaremos para quem precisa — diz</p><p><b>Leia mais notícias:<br> Gean admite que terá dificuldades para pagar salários de janeiro <br> Decreto que corta supersalários trará economia de R$ 401 mil ao mês para prefeitura de Florianópolis </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense