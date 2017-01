Salão de apaixonados por motos na Barra da Tijuca

O Dia

– Sétima edição do evento, que está no calendário anual do motociclismo, vai acontecer entre 26 e 29 de janeiro, no Riocentro –

Rio – O 2° lote de ingressos para o Salão Moto Brasil 2017 já está à venda. O evento do mundo das duas rodas acontece de 26 a 29 de janeiro, no pavilhão 4 Riocentro, na Barra da Tijuca. O valor passa a ser de R$ 30 por dia. Há opções de compra com ponto de venda móvel no Rio, em São Paulo e pela internet.

No Rio, os ingressos podem ser encontrados na All Motos (Copacabana), Candice Cigar (Barra da Tijuca), Copacabanas MC (Copacabana), Dragon’s Motos (Maracanã), Gaucho Motos (Tanque), MN Óleo Moto Express (Campo Grande), Motocenter n 1 (São Francisco Xavier), Moto Rio/ Dafra (Botafogo e Taquara), Moto Skull (Campo Grande), Rei das Motos (Taquara) e Rio Harley Davidson (Recreio dos Bandeirantes).

Já em Niterói, Fazzy Custom (Santa Rosa) e Quadricenter (Itaipu). Em Nova Iguaçu, a venda é feita no R11 Motos (Centro). E em Duque de Caxias, na Moto Ralf (25 de agosto). Uma outra opção é o ponto de venda móvel, que leva o ingresso até onde a pessoa está.

NO CALENDÁRIO

Em São Paulo, a venda é feita no PHD Pimenta (Vila Guilherme) e no Shopping Moto Aventura (Centro). Para as pessoas de outros estados ou que preferem a comodidade das compras online, os ingressos também estão à venda no www.ingressorapido.com.br. Os apaixonados por motos terão um evento para toda família que une negócios, entretenimento, turismo e educação.

Na sua 7ª edição, o Salão Moto Brasil já está consolidado no calendário anual do motociclismo nacional e é um dos principais do setor no Brasil. Com o intuito de gerar negócios, entretenimento, educação e turismo, o evento tem expositores das principais montadoras, fabricantes e distribuidoras de motopeças e acessórios, além de shows, atrações e um público qualificado e apaixonado por duas rodas.

Tem como principais apoiadores a Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro (AMO-RJ), Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio Conventions & Visitors Bureau e RioTur. Informações sobre os pontos de venda podem ser obtidas no site salaomotobrasil.com.br/ingressos. O Pavilhão 4 do Riocentro fica na Av. Salvador Allende 6555, na Barra. O salão funcionará quinta e sexta das 14 às 22h, sábado das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h.

Fonte: O Dia