Samsung lança linha de notebooks 2017

Com a premissa de manter o consumidor como protagonista, a Samsung apresentou, na noite desta terça-feira (11), sua linha de notebooks 2017, trazendo ao mercado quatro novos produtos voltados para diversos tipos de públicos. Os equipamentos têm valores que variam entre R$ 1.299 a R$ 8 mil.



Os novos modelos contam com soluções de segurança, como login por touchpod, tecla de atalho para bloqueio da tela, câmera e microfone e envio de foto para o e-mail do usuário no caso de tentativa não autorizada de login no equipamento. Os notebooks contam, ainda, com tela Full HD e fácil acesso do HD para expansão da memória.



Ampliando a linha Style, a Samsung lança o notebook 2 em 1, prometendo liberdade em todos os movimentos! Apesar do nome, o aparelho permite 4 formas de uso: notebook, tenda, apresentação e tablet. Possui tecnologia fast change, em que 20 minutos de carga permite uso de até 2 horas da bateria; tela touch full HD, acabamento em metal, teclas curvas e teclado retroiluminado.



Na mesma linha, a Samsung lança o Style S51, o mais leve já fabricado pela marca, com apenas 799 gramas. Fabricado com peça única que permite a leveza a marca promete, ainda, uma boa resistência do produto. Apesar das dimensões, garante que o desempenho não deixa a desejar, por meio do processador Intel core i7 de última geração e memória em SSD.







A maior novidade da noite, no entanto, foi o Odyssey, por ser o primeiro notebook gamer da Samsung, ou seja, fabricado especialmente para atender às necessidades dos fãs de jogos virtuais. Com configurações robustas para suportar os games atuais, segundo a Samsung, o aparelho possui processador Intel core de última geração e placa Nvidia. Segundo a empresa, essa combinação oferece alto desempenho e qualidade gráfica. O Odyssey também apresenta tela full HD e anti-reflexo.



Já na linha Connecty, foi apresentado o Crome book, considerado leve, fácil e seguro pela marca, companheiro ideal para jovens e estudantes que fazem tudo de maneira online.



Fonte: diariodonordeste