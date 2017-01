Samsung Ocean oferece cursos para desenvolvedores e aficionados em tecnologia

O Samsung Ocean acaba de iniciar sua agenda de cursos voltados a desenvolvedores e amantes de tecnologia em suas duas unidades no Brasil: Samsung Ocean USP, localizado dentro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), e Ocean Manaus, que integra o complexo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Basta acessar o site da iniciativa ou baixar o aplicativo do Ocean na Play Store para obter mais informações e se inscrever. Todas as sessões são gratuitas e abertas ao público.

A partir de fevereiro, serão ministrados novos treinamentos em realidade virtual em ambas as unidades do Samsung Ocean. Os cursos serão compostos por dois módulos: o primeiro teórico e voltado à experiência do usuário e o segundo prático e focado no desenvolvimento de aplicativos para o Gear VR, óculos de realidade virtual da Samsung.

"A Samsung está estabelecendo um ambiente para promover a educação e apoiar os desenvolvedores e empreendedores. Com a disponibilização desses cursos, temos o objetivo de acelerar a invenção de aplicações relevantes, buscando conteúdos e serviços superiores para nossos consumidores finais", explica Eduardo Conejo, gerente de Inovação da Samsung América Latina. "Estarmos abertos à comunidade significa ficarmos alinhados às tendências e necessidades do nosso público", completa o executivo.

O Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil para incentivar o desenvolvimento de soluções em tecnologia móvel, utilizando plataformas e ferramentas da Samsung, e fomentar a criação de novas empresas de base tecnológica. Com modernas instalações, o local oferece gratuitamente capacitação técnica combinada com temas relacionados à usabilidade e empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado durante todo o ano.

Neste mês, já estão em curso edições da capacitação relacionadas ao Desenvolvimento de Aplicativos Android & Samsung Mobile SDK, em São Paulo, e de Metodologias Colaborativas no Ensino – Aprendizagem e Recursos para o Engajamento, em Manaus.

Confira abaixo a agenda de treinamentos:

Samsung Ocean USP

18/01

A4 – Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos Android & Samsung Mobile SDK

A3 – Laboratório de Desenvolvimento de Aplicativos Android & Samsung Mobile SDK

23/01

G1 – Introdução aos Jogos Digitais

G2 – Laboratório de Jogos Digitais Utilizando Plataforma Unity

01/02

D1 – Tópicos em Desenvolvimento Ágil

B1 – Fundamentos de Backend

Samsung Ocean Manaus

20/01

Global Game Jam

Serviço:

Inscrições: por meio do site http://www.oceanbrasil.com

Locais:

Samsung Ocean USP – Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP (Poli-USP) – Av. Prof. Almeida Prado, 531, Cidade Universitária – São Paulo – SP

Samsung Ocean Manaus – Universidade do Estado do Amazonas – Av. Darcy Vargas, 1.200, Parque 10, Manaus, AM

