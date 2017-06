Santa Catarina amanhece com temperaturas negativas nesta terça-feira

<p>O último dia completo de outono será gelado em Santa Catarina. Nesta terça-feira, cidades da Serra registraram geada e temperaturas negativas. Em São Joaquim, por exemplo, perto das 5h30min a temperatura já era de -3ºC. E se depender do ar frio que segue sobre o Estado, a expectativa é de que o dia permaneça congelante. As máximas para hoje não devem passar dos 18ºC. </p><p>Apesar do dia gelado, o sol predomina ao longo de toda a terça-feira, principalmente entre o Oeste e Serra. Nestas regiões, segundo a central de meteorologia da RBS, as temperaturas da tarde ficam entre 11ºC a 13°C. No Vale do Itajaí e Norte, o tempo permanece nublado e com poucas aberturas de sol.</p><p>— Uma forte massa de ar frio baixou bastante as temperaturas ao longo da segunda-feira e continuou fazendo as temperaturas despencarem na última madrugada — afirmou a técnica em meteorologia Bianca Souza. </p><p><b>Veja as mínimas registradas nesta madrugada:</b><br></p><p>-3°C São Joaquim<br>-1,4°C Urupema<br>-0,7°C Bom Jardim da Serra<br>-0,4°C Lages<br>-0,1°C Monte Carlo<br>0°C Campo Belo do Sul<br>0°C Tangará</p><p>Amanhã, quarta-feira, o inverno deve começar com chance de neve, sincelo e geada na Serra. O dia será de nuvens, nevoeiros e possibilidade de chuva fraca na Grande Florianópolis e Norte de SC. Leia mais aqui .</p><p><b>Leia mais notícias:<br> Inverno começa quarta-feira e será típico com frio e tempo seco em SC </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense