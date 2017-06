<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>As periferias pobres crescem em Santa Catarina. Na maioria das cidades de médio porte — Araranguá, Rio do Sul, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó, São Miguel do Oeste, apenas para citar alguns exemplos — os bairros distantes da área central se transformam em guetos de miséria, onde não há qualidade de vida dentro dos padrões mínimos exigidos. São esgotos a céu aberto, postos de saúde com falta de médicos, escolas depredadas e moradias que mais parecem barracos. Ainda não há favelas no estrito sentido da palavra, mas está se caminhando para que elas se tornem realidade.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>A verdade crua é uma só: Santa Catarina não é tão bela quanto se propaga. O quadro tende a se agravar se não forem implantadas políticas públicas de forte impacto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>JUSTIÇA BRASILEIRA</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Não é de hoje que a Justiça brasileira é lenta e cara. Acontece que a morosidade e os custos aumentam na exata medida em que a sociedade brasileira vai se acostumando a bater nas portas de nossos tribunais, demonstrando, assim, que está aprendendo a defender seus direitos. Mas o Poder Judiciário se revela cada vez com mais dificuldades para cumprir as funções com agilidade e eficiência. Exemplo desta excessiva demora são os milhares de “contratos de gaveta” envolvendo financiamentos para aquisições de casas e apartamentos, que se arrastam há mais de 30 anos. Lentidão e desleixo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>FALTA MUITO</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao anunciar com alarde que reduziu de 3% para 2% o percentual do ITBI, a prefeitura de Florianópolis omite que aumentou o valor do imóvel utilizado no cálculo. Em muitos casos, o valor do imposto hoje é maior que o calculado anteriormente, com aumento da alíquota, esclarecem os contribuintes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>FESTA NA PISCINA</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Bombando nas redes sociais desde quarta-feira um vídeo feito por um vizinho que flagrou o prefeito de um balneário do norte do Estado dentro da piscina da casa com a mulher dele e o secretário de saúde na maior intimidade. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>JOGOS NO BRASIL</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Roberto Carvalho Fernandes acaba de chegar do evento Juegos Miami, seminário que aconteceu nos EUA (Baltmore/Miami) sobre cassinos, apostas esportivas, poker e jogos em loteria, com a participação do Ministério da Fazenda, CEF, e outras entidades discutindo o mercado de jogos no Brasil com importantes investidores nacionais e internacionais. Voltou otimista: Santa Catarina pode ser o Estado a receber o maior investimento privado do Sul do país, um cassino que atrairá mais de 1 milhão de novos turistas por ano para acessar restaurantes estrelados, shows internacionais, galerias de arte e muita cultura e diversão num só lugar.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>JÁ QUE ELAS VIERAM…</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>O 1º Circuito da Tainha tem movimentado a hotelaria no norte da Ilha. Organizado pelo Núcleo de Hotéis da Praia dos Ingleses da Acif, o roteiro gastronômico acontece até o dia 31 de julho nos hotéis Porto do Sol, Slavieiro, Costa Norte e Oceania, todos em Ingleses, com pratos que custam no máximo R$ 49 por pessoa, e são oferecidos nos horários de almoço e jantar. Ótima oportunidade da comunidade usufruir da tainha nas mais variadas versões.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>LEILÃO BENEFICENTE</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Apresentado por Luciano Huck e Claudia Leitte, um evento promovido pelo Instituto do craque Neymar ocorrerá na próxima quinta-feira, no hotel Unique, em São Paulo. No dia serão leiloados objetos e experiências únicas doados por diversas personalidades, como Michael Jordan, Roberto Carlos, Paolla Oliveira, Sabrina Satto, Fernanda Souza etc. A noite terá ainda pocket show do Tom Cavalcante e da cantora Claudia Leitte, além de jantar especial comandado pelo renomado chef Emmanuel Bassoleil. Os 650 ingressos já estão esgotados. O valor arrecadado será revertido para o Instituto Neymar Jr., que atende mais de 2,4 mil crianças carentes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>TEATRO POLÊMICO</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Capitalismo ou socialismo? O PT é socialista? Se o socialismo não deu certo em nenhum país, porque daria certo no Brasil? Você é petista? Como explicar o esquema de roubo que o PT implantou no Estado brasileiro?<br>O ator Paulo Betti, socialista inveterado, terá que estar preparado para responder uma bateria de perguntas que lhe serão feitas na noite deste sábado, logo após a apresentação da peça Autobiografia Autorizada, no Teatro Pedro Ivo Campos. A história é de autoria do próprio autor e a encenação marca os 40 anos de carreira dele.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>PIQUENIQUE</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Jornalistas Cibele Godoy, do Terroir Catarina, em parceria com outra jornalista, Mônica Corrêa, da TextoCom e a empresária Patrícia Ferraz, da Monte Agudo, estão organizando um grande piquenique coletivo na Beira-Mar Norte neste domingo a partir das 15h. A ideia é reunir um grupo de pessoas que possam curtir o pôr do sol descontraidamente em um dos lugares mais bacanas de Floripa. Os convidados levam a cesta de piquenique com as comidinhas e os vinhos e espumantes da Monte Agudo podem ser consumidos em taças, compradas ali mesmo na bicicleta itinerante do Terroir Catarina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>PREPARATIVOS</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Witti Witthinrich, uma das lendas da Ilha, vai comemorar 60 anos em grande estilo com uma superfesta em 5 de agosto na Casa Alto Lagoa, no Morro da Lagoa da Conceição, que receberá tapetes vermelhos. A aniversariante já começou a produzir a festa, onde vai chegar fantasiada de Ludmilla, fazendo cover da funqueira carioca. Também já contratou o DJ, e exigiu som de todas as épocas e, num só dia, a lista de convidados chegou a 200 nomes.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>NA RÚSSIA </b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Manezinho do sul da Ilha, Felipe Cruz, maior detentor de cinturões de MMA no Brasil, encara a segunda luta internacional neste sábado. Ele está em Rostov, Rússia, e enfrentará Akop “Sniper” Stpenyan no terceiro mais prestigiado torneio do mundo. Com histórico pessoal de grande superação, Felipe tem a garra e o equilíbrio dos vencedores. Ninguém duvide se este menino chegar ao UFC e se tornar campeão mundial — talento ele tem, além de uma equipe técnica altamente qualificada. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>ARRAIÁ SOLIDÁRIO</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Quem não gosta de curtir uma festa junina e ainda por cima ajudar alguém? Foi pensando nisso que o Eat Floripa e o Food Park Arena organizaram a primeira edição do “Arraiá Solidário”. O evento será no próximo final de semana , no Arena que fica bairro Santa Mônica, em Florianópolis. O Park vai estar todo enfeitado e quem quiser pode ir a caráter.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Toques</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>PERDA<br>Floripa perdeu ontem um manezinho dos mais notáveis, o médico Edson Cardoso, o “Rato”, grande figura humana e profissional respeitadíssimo. O corpo dele foi velado e sepultado no cemitério do Itacorubi, onde muito amigos foram se despedir. <br><br>LUA DE MEL PERMANENTE <br>Desembargador Eduardo Gallo ainda não casou, de novo, mas já está em lua de mel novamente. Levou Maria, a nova namorada, para Alicante, na Espanha, onde foi participar de um Congresso de Águas e Ciências Ambientais. Agora, o novo casal, já morando junto em Jurerê, está em Veneza e depois vão para Milão. <br><br>SESSENTÕES<br>Renato Sá comemorou em secret point, fora da cidade, quinta-feira, 62 anos. E ontem foi o Paulo Cesar Caju, que jogou com Renato no Grêmio de Porto Alegre, fazer 68 anos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><br>DANCE TO THE MUSIC<br>Festa deste sábado no Ácqua Place, em Jurerê Internacional, vai reunir, como diria Zuri Machado, de A a Z. Coqueiretes, boleiros, modelos, ninfetas, socialites, haoles, turistas, surfistas, rapaziada do bairro, da Lagoa, da Beira-Mar Norte, das colunas sociais, da night…</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense