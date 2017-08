Santa Catarina tem programa voltado para o melhoramento genético do rebanho bovino

A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca criou o Projeto Especial de Apoio à Aquisição de Reprodutores Bovinos de Raças de Corte, que oferece financiamentos para que os produtores rurais possam investir no seu rebanho.

Os pecuaristas poderão contrair financiamentos de até R$ 20 mil, via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), para comprar reprodutores de raças de corte Puro de Origem (P.O) ou Puro por Cruza (P.C), com registro genealógico. Os animais podem ser adquiridos em feiras ou diretamente de outros pecuaristas catarinenses.

O secretário da Agricultura Moacir Sopelsa explica que o Projeto Especial vem para apoiar os produtores catarinenses que, muitas vezes, acabam pagando mais caro pelos bovinos devido ao status sanitário diferenciado de Santa Catarina.

“Como não permitimos a entrada de bovinos vivos no estado, aqui o preço dos reprodutores é sempre mais alto do que nos estados vizinhos. Nós já somos reconhecidos pela qualidade do nosso rebanho bovino e acredito que esse Projeto vai trazer ainda mais competitividade para a pecuária catarinense”, ressalta.

A bovinocultura de corte é uma grande oportunidade para os produtores rurais catarinenses. O estado importa praticamente metade da carne bovina consumida, ou seja, existe um grande potencial a ser explorado.

Em 2016, Santa Catarina produziu aproximadamente 112 mil toneladas de carne bovina. Lembrando que o estado é o único do país que não vacina seu rebanho contra febre aftosa, sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre da doença sem vacinação.

Os produtores que fizerem parte do Projeto Especial terão até três anos de prazo para pagar o financiamento, com parcelas semestrais e sem juros. Os interessados devem procurar a Epagri de seu município e solicitar a aprovação do crédito pela Secretaria de Estado da Agricultura.



Fonte: Floripa News