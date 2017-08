Santa Catarina terá primeira ala psiquiátrica em hospital geral

Em Joinville, o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria será o primeiro hospital público de Santa Catarina a oferecer uma ala de internação exclusiva para pacientes psiquiátricos.

As alas psiquiátricas em hospitais gerais fazem parte da política pública de atenção à saúde mental em nível nacional. Esse é apenas um dos aspectos previstos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A primeira etapa das obras de construção do setor, viabilizada por um investimento de R$ 4,2 milhões do governo do estado, está em fase de conclusão.

A unidade contará com 14 leitos de internação exclusivos para pacientes psiquiátricos, além de estrutura de apoio, com refeitório, salas para terapia, espaço de atividades, consultórios, posto de enfermagem e áreas operacionais. “Todas as instalações foram planejadas e estão sendo executadas para oferecer segurança e bem-estar aos pacientes, familiares e equipe de trabalho”, explica Estela Mari Galvan Cuchi, diretora executiva do Hospital Infantil.

Atualmente, a unidade oferece quatro leitos adaptados para internação de pacientes psiquiátricos. Em 2016, esta estrutura atendeu a 64 pacientes de 25 municípios catarinenses. Com a ampliação do número de leitos, a expectativa é que este número triplique. A previsão de conclusão das obras é setembro, depois tem o período de credenciamento junto ao Ministério da Saúde.

O Hospital Infantil de Joinville faz parte da rede de hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde. Desde o início das atividades e da implantação dos serviços assistenciais, a gestão da unidade está sob a responsabilidade da Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças. Mensalmente, mais de 11 mil crianças e adolescentes são atendidos na instituição pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Florianópolis e a RAPS

A região da Grande Florianópolis tem uma rede deficitária em atenção à saúde mental. Não há leitos psiquiátricos em hospitais gerais, sendo o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPQ), antigo hospital Colônia Santana, o único estabelecimento público de referência em casos de internação, com 160 leitos.

O Hospital Infantil Joana de Gusmão, localizado na Capital, apesar de não ter uma ala especializada em psiquiatria, também presta atendimento na área.



