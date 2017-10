Santa Catarina terá primeiro Dicionário Jurídico em LIBRAS do Brasil

Na próxima segunda-feira (16), às 14h, ocorre no campus da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) a assinatura de convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que marcará o início da produção do Dicionário Jurídico em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). O projeto, inédito no Brasil e que está em estudo desde 2015, prevê a criação de uma plataforma online no site do TJSC com vídeos contendo as traduções em LIBRAS.

Desde que a proposta de colaboração entre as duas instituições teve início, em agosto de 2015, a FCEE vem realizando pesquisas junto à comunidade surda brasileira para a definição ou criação dos sinais em LIBRAS que integrarão o Dicionário Jurídico.

Na mesma cerimônia também serão firmados os termos de cooperação técnica entre a FCEE e o Tribunal Regional do Trabalho (TRT – 12ª Região) e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) referentes ao oferecimento de cursos de LIBRAS para servidores das instituições.

O evento contará com a presença do diretor-executivo da Academia Judicial do TJSC, desembargador Luiz Cézar Medeiros; o presidente do TRE-SC, desembargador Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; a coordenadora do Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT-SC, juíza titular Maria Aparecida Ferreira Jerônimo; além do Presidente da FCEE, Eliton Verardi Dutra, e a coordenadora do Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), Patrícia Amaral.

Serviço

O quê? Lançamento

Quando: 16 de outubro, (segunda-feira), às 14h

Onde Auditório da FCEE – Rua Paulino Pedro Hermes, 2785 – Bairro Nossa Senhora do Rosário – São José – SC



Fonte: Floripa News