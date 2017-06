São Joaquim tem novidade

<p>Nesta sexta-feira, 23, a Serra catarinense recebe mais um atrativo para o turismo e uma mudança positiva para as pessoas que vivem em São Joaquim. O centro da cidade foi revitalizado pelo governo do Estado com recursos do programa Pacto por Santa Catarina.<br></p><p>As calçadas largas priorizam os pedestres, para que vejam as vitrines das lojas, o pavimento em paver sugere que os carros passem em velocidade baixa. Com a infraestrutura pronta, agora é preciso tornar os espaços públicos mais agradáveis.<br></p><p>Uma ideia é incentivar os comerciantes a reformularem as fachadas das lojas por meio de isenção de IPTU por um ano. A Câmara dos Vereadores poderia propor projeto que autorize a utilização das calçadas para bares e restaurantes, transformando as ruas em espaços de convivência e lazer.<br></p><p>Para comemorar a revitalização do centro, a Agência de Desenvolvimento Regional, a Prefeitura de São Joaquim e o Sesc organizam o Inverno no Boulevard até domingo, com atividades promovidas pelo Sesc. Entre as atrações, estão jogos de mesa, desafios cognitivos, mini esportes, jogos, brinquedos cooperativos, oficinas e atividades na Praça Cesário Amarante. Mateada, aula de pintura, passeio ciclístico e aula de dança também estão programados. Outra opção de lazer é a exposição fotográfica Olhares sobre São Joaquim, na Casa do Turista. Além de apreciar as fotos, uma boa caminhada na região vai ajudar a esquentar o fim de semana.<br></p><p>A obra de restauração da travessia urbana de São Joaquim tem impactos não só no dia a dia do município, mas também na identidade territorial que estamos construindo em uma das regiões mais belas do mundo. A serra de Santa Catarina deve ser pensada como um território único, cujas cidades estão integradas, desenvolvendo os potenciais econômicos e turísticos.<br></p><p>Quem visita São Joaquim deve ser estimulado a conhecer Urubici, Lages, Urupema, Bom Jardim da Serra, Rio Rufino e assim por diante. Cada um desses locais tem uma paisagem diferente, um prato típico, uma bebida, um jeito de receber os turistas. É com essa diversidade que conquistamos gente do mundo inteiro.<br></p><p><i><b>*</b>Murilo Flores é Secretário de Estado do Planejamento</i></p><p><b> Concorda com o autor? Quer publicar um artigo sobre o tema ou assunto correlato? Participe do Vozes! </b><i><br></i></p><p><i><br></i></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense