São José encerra campanha histórica nos Jogos Abertos de Santa Catarina

Os atletas que representaram o município de São José nos Jogos Abertos de Santa Catarina, realizado em Lages, tiveram um ótimo aproveitamento na competição. Com 57 medalhas conquistadas, sendo 24 de ouro, 15 de prata e 18 de bronze, o município passou a ser um dos protagonistas dos JASC terminando em quarto lugar no quadro de medalhas, quinto na classificação geral por pontos e terceiro na classificação por troféus conquistados.

“Nossa participação neste ano superou as expectativas, quase dobramos o número de medalhas da última edição, que já havia sido nosso recorde, e isso mostra que estamos no caminho certo não só de investimento em Bolsa Atleta, mas também com os convênios de rendimento e projetos sociais”, avalia o superintendente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer, João David Garcia.

Com os ótimos resultados obtidos em Lages, o objetivo agora passa a ser a continuidade aos trabalhos desenvolvidos ao longo da atual gestão da Prefeitura de São José, que tem dado apoio irrestrito ao esporte do município. “Com certeza tudo que está acontecendo é muito positivo, mas também nos traz uma grande responsabilidade para planejar os próximos anos. A ideia é continuar investindo no que tem dado certo e tentar aumentar as modalidades, pois temos muito a crescer”, completa João David Garcia.

A campanha em Lages

Logo nos primeiros dias de competição o município de São José mostrou que não estava em Lages para ser apenas um figurante e com desempenhos brilhantes no Atletismo e Judô chegou a liderança do quadro de medalhas da competição. Somente nessas duas modalidades foram conquistados quatro troféus, três de primeiro e um de segundo, e 46 medalhas.

No Atletismo, o time de São José mostrou ao que veio garantindo os dois títulos gerais da modalidade (Masculino e Feminino). “É um feito fabuloso, e inédito para a cidade. Desenvolvemos o projeto em São José, com 99% de investimento do Município, por meio da Fundação Municipal de Esportes, e um planejamento a longo prazo que começou a se concretizar em Joaçaba (2015), quando vencemos no masculino”, relatou o técnico Anderson Sebastião Chaves, em entrevista a Fesporte, ao final das competições de Atletismo, que resultou em dois troféus de campeão para a cidade.

O show nas pistas contou com a dobradinha de Debora dos Santos (ouro) e Micaela Melo (prata) nos 400m com barreiras e, logo depois, com Gilailce de Assis (ouro) e Elisângela Santos (prata) no Heptatlo. Gilailce ainda conquistou o bronze no Salto em Altura, assim como Luana Pereira no Salto em Distância. No naipe masculino Antonio Carlos de Jesus Borges trouxe o ouro nos 10.000m, enquanto Patrick Barbosa e Ricardo Torres ficaram com a prata nos 1.500m e Salto Triplo, respectivamente.

Os revezamentos definiram os campeões gerais do Atletismo em Lages. E para não deixar nenhuma dúvida, os quartetos josefenses ganharam todos. Primeiro com Giancarlos Pereira, Jonathan Rodrigues, Fábio de Oliveira e William Sergio da Silva e Luana Pereira, Gilailce de Assis, Carolina Tomaz e Micaela Melo, campões dos 4x100m. Depois com Halisson Machado, Iago da Cunha, Tiago do Nascimento e Jonathan Rodrigues e Debora dos Santos, Ana Maria Rodrigues Lopes, Carolina Tomaz e Micaela Melo, nos 4x400m fechando uma campanha brilhante nos Jogos Abertos.

Saindo das pistas para o tatame a força da equipe mais uma vez se fez presente na delegação josefense. Após conquistar 12 medalhas nas disputas individuais, o conjunto de São José mostrou sua força e levou os dois ouros na competição por equipes do Judô. No naipe feminino, após passar por Itapema na semifinal, a decisão foi em cinco lutas contra Itajaí, com Nathalia Parisoto confirmando o título no desempate. Já entre os homens uma brilhante campanha com vitórias sobre Itapema, Itajaí, Videira e Tubarão na final deu ao time josefense o último ouro em disputa na modalidade.

“Essa vitória é um ótimo exemplo de tudo que é feito pelo esporte em São José. Trabalho em equipe. Gostaria de agradecer muito a todos os profissionais da Fundação Municipal de Esportes e Lazer e da Prefeitura que nos dão todo auxilio para que possamos competir com tranquilidade. Nossos atletas só precisam se preocupar em lutar, pois toda a logística e apoio é feita de forma exemplar pelos profissionais da Fundação. Essa vitória é uma clara demonstração de que se trabalhamos com dedicação e com as pessoas certas é possível fazer um esporte de alto nível. São José está de parabéns por tudo que tem feito nos últimos anos”, comemorou o sensei Fábio Maciel, treinador da equipe de São José de Judô.

Nos dias seguintes os atletas de São José seguiram sempre figurando entre os primeiros colocados com destaque para o ouro inédito no Ciclismo e no Futebol Feminino. A medalha de ouro no Futebol Feminino teve um sabor ainda mais especial, já que foi a primeira vez que a modalidade foi disputada nos Jasc. Na reta final da competição, o Taekwondo trouxe mais seis medalhas e a disputa por um lugar entre os cinco primeiros em todos os critérios (troféus, medalhas e pontos) era uma realidade.

Comemoração do time de futebol feminino.

No sábado, último dia de competições, São José consolidou sua brilhante campanha com o título no Vôlei de Praia Masculino e os vice-campeonatos por equipes no Triathlon Masculino e Feminino. Ao final da competição, São José somou 97 pontos ficando atrás apenas de Itajaí (campeão), Blumenau, Chapecó e Joinville, municípios de muita tradição em Jogos Abertos de Santa Catarina. O grande desempenho rendeu ainda nove troféus, cinco de campeão, três de vice e um de terceiro colocado.



Fonte: Floripa News