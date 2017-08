São José Istepôs vence Brown Spiders

O São José Istepôs conquistou a segunda vitória na BFA – Brasil Futebol Americano. O time catarinense enfrentou neste domingo, 06 de agosto, os paranaenses do Brown Spiders, no campo do Forquilhão, em São José, vencendo a partida por 16 a 7.

O time paranaense começou o jogo na frente no placar, marcando um touchdown logo na sua primeira posse de bola. Após o apagão da defesa, o time de São José conseguiu se reestruturar em campo e buscar a virada.

“Nossa defesa entrou em campo desligada, mas, logo após o primeiro touchdown dos adversários o time acordou e voltou a sua normalidade, jogando com intensidade e assim o Brown Spiders não conseguiu produzir mais nada. Nosso ataque também encaixou as corridas e marcou os pontos necessários para a vitória”, explica o coach de defesa do São José Istepôs, Francisco de Bem.

]No segundo tempo o Brown Spiders fez algumas correções na defesa que acabaram dificultando um pouco o ataque do Istepôs, mas a equipe da casa conseguiu manter a superioridade no placar e conquistar a sua segunda vitória competição.

O destaque da partida, por parte do Istepôs foi, pelo segundo jogo consecutivo, o jogador João Paulo Ramos, running back camisa 46, que conseguiu o segundo jogo com mais de 100 jardas terrestres e marcou um touchdown.

Nesta partida o jogador alcançou 140 jardas. O outro pontuador da equipe da casa foi o quarterback camisa 7, Vinícius Bozzo. Na defesa o destaque do São José Istepôs foi o número 99, Ramon Yoss. Pela equipe do Brown Spiders o destaque foi o atleta número 13, Athos Daniel Jr, receiver.

O próximo desafio do São José Istepôs será no dia 3 de setembro, em Curitiba, conta o time HP. “Teremos um intervalo maior até a próxima partida, mas a equipe irá manter seu sistema de treinamento que vem mostrando resultado, tanto técnica quanto psicologicamente. Já estamos estudando, para este período, um fim de semana de concentração e ajudando ainda mais na preparação da equipe”, finaliza Francisco de Bem.

Com a vitória, o São José Istepôs subiu uma posição na tabela de classificação da Conferência Sul da BFA, que reúne os times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ocupando o terceiro lugar. Lembrando que os dois melhores de cada uma das conferências garantem vaga para as fases finais da competição.



Fonte: Floripa News