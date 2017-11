São José recebe a terceira reunião descentralizada do Conselho Estadual de Cultura

A terceira visita descentralizada do Conselho Estadual de Cultura (CEC) em 2017 foi realizada na cidade de São José, nessa terça-feira (21), através da ação conjunta entre o CEC, a prefeitura de São José por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, o Conselho dos Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina (Congesc), e a Federação Catarinense de Municípios (Fecam), para discutir diretrizes e estratégias de execução das políticas públicas de cultura e atuação dos conselhos na região.

A reunião foi realizada durante a tarde na Casa de Cultura Nésia Mello da Silveira, localizada na Praça Hercílio Luz no Centro Histórico São José, contou a participação de representantes e gestores de cultura de diversos municípios da grande Florianópolis. Na pauta ações cooperativas entre Fecam, Congesc, gestores municipais, e CEC para buscar o aperfeiçoamento e a criação de novos conselhos municipais e fundos de cultura, nortearam o dia de trabalho.

Para o secretário da Casa Civil Lédio Coelho, que na ocasião representou o Prefeito em exercício Neri Amaral, o diálogo com os conselhos é fundamental e deve ser preservado. “A discussão conjunta das políticas públicas que visam valorizar os diversos segmentos da cidade, como a cultura, reflete diretamente na implementação de ações que visam valorizar o setor no município, e por isso, São José está sempre de braços abertos para os conselhos”, frisou Lédio.

No período da manhã, os membros do CEC visitaram o Centro Histórico de São José, e através do roteiro preparado pela Fundação Municipal de Cultura, eles puderem observar os resultados do restauro da Igreja Matriz de São José, visitar as obras de revitalização de importantes equipamentos culturais, como o Beco do Carioca e Teatro Adolpho Mello. A visita foi guiada pelo historiador da Fundação, Nelson Félix, que juntamente, com a superintendente da Fundação Municipal de Cultura, Joice Porto, mostraram a composição simbólica e arquitetônica do Centro Histórico ao Conselho, bem como, as dificuldades enfrentadas para resguardar os bens imóveis.

“A visita do Conselho é muito valiosa para nós, pois o conhecimento, a experiência e a sensibilidade dos membros pode nos auxiliar no processo de estruturação de muitas ações que já realizamos no sentido de valorizar e resgatar a nossa cultura através dos nossos bens e nossa história”, enfatizou a superintendente da Fundação de Cultura, Joice Porto.

As reuniões descentralizadas do CEC acontecem com o objetivo de fortalecer a atuação dos conselhos municipais de cultura no estado e oportunizam a troca de experiências e de ideias reforçando o papel dos conselhos enquanto articuladores de políticas públicas voltadas à cultura. “Dos 22 municípios da grande Florianópolis, apenas três municípios possuem conselhos municipais operando, e esta carência de conselhos nos faz visitar as regiões no sentido de incentivar e contribuir no que for preciso para que as cidades fortaleçam suas iniciativas”, explicou o presidente do CEC, Marcondes Marchetti, enaltecendo o tesouro arquitetônico de São José durante a visita ao Centro Histórico.

A visita, também, contou com a participação da Diretora de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura, Vanessa Pereira, que realiza um estudo de preservação de algumas unidades do Centro Histórico de São José, município detentor de um grande patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, e que tem todo potencial para ser reconhecido como um dos grandes polos de preservação do estado.



Fonte: Floripa News