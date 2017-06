São José recebe casal de atores Max Fercondini e Amanda Richter

<p>Os atores Max Fercondini e Amanda Richter estiveram ontem em São José para lançar o livro <i>América do Sul sobre Rodas</i>. Eles dividiram com o público, e com o cicerone Helton Luiz, da Rádio Atlântida, as aventuras que viveram em seis países do continente. <br></p><p>A turnê de lançamento no Grupo Livrarias Curitiba aconteceu em Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville, encerrando na Grande Florianópolis.<br></p> Foto: José Somensi / Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Catarinense Zilda Arns ganha hospital com seu nome no Haiti <br> Filha da catarinense Mirella Santos conquista milhares de fãs com tiradas hilárias na internet <br> Músico pede namorada em casamento no fim da apresentação da Camerata <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense