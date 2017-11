São José tem programação especial para marcar o mês da Consciência Negra

A prefeitura de São José, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, preparou uma programação para fortalecer o mês da “Consciência Negra – Por uma São José sem racismo”. A programação, que foi elaborada por uma comissão, tem o objetivo de fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana e afro-brasileira, assim como a importância no desenvolvimento da identidade cultural brasileira.

Desde segunda-feira (6), o hall da Prefeitura de São José recebe os trabalhos de Tânia Regina Scharmann, aluna da Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros. A exposição sobre as raízes da história e cultura afro-brasileira está sendo realizada em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo. Tânia conta que o convite surgiu a partir da primeira escultura em barro que realizou durante as aulas. “Passei um ano fazendo as peças em casa, que retratam as figuras mais marcantes da história pela luta contra a escravidão. É muito gratificante a exposição para promover a integração social”, comenta Tânia.

A exposição, que será realizada até o dia 6 de dezembro, no horário de funcionamento da administração, das 8h às 19h, também receberá alunos das unidades de ensino do município. Na manhã desta quarta-feira (8), por exemplo, duas turmas do 5º ano do Centro Educacional Municipal (CEM) Renascer tiveram a oportunidade de conhecer as obras e receberam uma aula especial sobre a história. Ana Sofia, 11 anos, ficou observando as peças com cuidado, assim como todos os colegas. “A exposição está muito boa porque faz parte da nossa história, ficou muito legal”, elogiou.

Uma exposição dos trabalhos realizados nas unidades de ensino durante o ano letivo será exibida no hall Secretaria de Educação, no 1º andar do prédio da Prefeitura. Além das exposições na sede da administração municipal, a Câmara Municipal de São José, a partir do dia 20 de novembro, realizará a exposição Mama África, do professor Caio de Capua, e palestras para reforçar a importância do tema em toda a sociedade.

Já o grupo da Hora do Conto Itinerante fará, até o fim do mês, apresentações nas unidades de ensino de histórias com o tema Afro. Nas escolas também serão exibidos filmes sobre a temática para as crianças e adolescentes da rede.

Segundo a coordenadora do setor de Educação das Relações Étnico-Raciais, Alzira Rosa, a programação foi elaborada com a participação de profissionais de diversas áreas. “É no processo educacional do cotidiano que o processo pedagógico das unidades escolares reforça a união e o respeito, que é trabalhado independente de datas ou programações especiais”, pontua.

No Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, data escolhida para lembrar da luta de Zumbi, último líder do Quilombo dos Palmares, contra a escravidão, será realizado o Seminário da Consciência Negra, das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30min, no teatro do Centro Multiuso. A abertura do evento será realizada pelo MC Nilson D.P., pela equipe do projeto Hora do Conto Itinerante e pela poetiza Zeli Maria Dorcina. Durante a tarde, será realizada palestra sobre a contextualização da presença negra na região, com a professora Jurama Bergman Viera, e sobre preconceitos e racismo, com Georgia da Costa.



Fonte: Floripa News