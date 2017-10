São José terá sua 1ª Cãominhada neste domingo

O evento Beira-Mar em Movimento é realizado pela Prefeitura de São José, por meio da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, e acorre sempre no último domingo de cada mês. A partir de novembro, o evento passa a funcionar em horário especial de verão das 15h às 19h com atividades de esporte e lazer gratuitas para toda a família. Neste domingo (29), o Beira-Mar em Movimento promove a 1ª Cãominhada na cidade com a exposição de pet&39;s, show de adestramento canino e doação de animais.

Entre as atrações previstas para a garotada está a montagem de um tobogã inflável, touro mecânico, gincanas, torneio de vôlei de praia, e até corte de cabelo para quem quiser renovar o visual. A organização também preparou uma área gastronômica food trucks diversos e, a partir das 18h, uma aula de body dance está programada. A Cavalaria da Polícia Militar estará presente no evento e vai promover passeios de cavalo no local.

O projeto Beira-Mar em Movimento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Saúde, Cavalaria da Polícia Militar de Santa Catarina, Instituto Mix, Sesc e Diretoria do Bem-Estar Animal.

A Fundação Municipal de Esporte e Lazer ressalta que em caso de chuva o evento poderá ser cancelado, e em caso de imprevisto, um comunicado oficial será publicado nas redes sociais da Fundação.

Serviço

O quê? Beira-Mar em Movimento e 1ª Cãominhada

Quando: 29 de outubro (domingo), das 15h às 19h

Onde: Avenida Beira-Mar de São José

Entrada: Gratuita



Fonte: Floripa News