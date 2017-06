São Paulo celebra com aula Dia Internacional da Ioga

Centenas de pessoas foram ao Parque do Ibirapuera no Dia Internacional da IogaFernanda Cruz/Agência Brasil

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Ioga, uma aula gratuita reuniu hoje (24) dezenas de adeptos da prática no Parque do Ibirapuera, zona sul da capital paulista. A data oficial, declarada pela Organização das Nações Unidas (ONU), é 21 de junho. O evento contou com apoio do Consulado da Índia no Brasil.

Pedro Santos, instrutor da Fundação Internacional Arte de Viver, que promoveu a ação, explicou que 20 cidades brasileiras e 160 países participaram da comemoração neste sábado.

As atividades incluíram ioga, sequência de posturas, meditação guiada e música. Entre os objetivos da prática, figura o aumento da conexão com o corpo e aprendizado sobre controle do estresse, da ansiedade e das emoções negativas.

Tensão do cotidiano

“O ioga é muito precioso hoje em dia, principalmente neste momento que a gente vive, caos econômico, político. A gente, às vezes, não sabe como lidar com o humor, os relacionamentos. São práticas que ajudam a ter mais equilíbrio e, consequentemente, foco, clareza, leveza e saúde”, disse Pedro.

Samanta Souza, 38 anos, pratica ioga há 3 anos e conta que superou o estresse e a ansiedade que desenvolveu morando em São Paulo. “O ioga melhorou muito a minha vida e participar dessa aula ao ar livre, em conexão com a natureza, faz muito bem”, contou ela.

Outro participante, Augusto Costa, de 47 anos, testou o ioga hoje pela primeira vez. “Estou adorando, vou buscar mais informações sobre ioga a partir de hoje”, prometeu ele.



Fonte: EBC