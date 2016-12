Saques do FGTS liberados, estradas de SC entre as mais perigosas e mais três coisas para saber nesta sexta

<p><b>1 – SC tem 14 trechos de rodovias federais entre os 100 mais perigosos do país</b></p><p>Santa Catarina tem 14 trechos de rodovias federais entre os cem considerados mais críticos pela Polícia Rodoviária Federal. Dois trechos, que formam um trajeto de 20 quilômetros na BR-101, na Grande Florianópolis, estão entre os três apontados como os mais perigosos na lista (<b> veja aqui </b>). Um percurso de dez quilômetros, entre os km 260 e 270 da BR-101, no Espírito Santo, é considerado o mais arriscado do país.<br><br> <br></p><p><b>2 – Liminar barra construção de nova sede da Câmara de São José</b></p><p>Orçada em quase R$ 10 milhões, a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores virou uma novela em São José, na Grande Florianópolis. O último capítulo dessa história ocorreu na semana passada, quando o juiz Otávio José Minatto, da Vara da Fazenda Pública, concedeu uma <b> liminar </b> suspendendo o edital para a edificação. A nova sede do Legislativo está projetada para ficar na Avenida Beira-Mar de São José, a pouco metros do prédio da prefeitura, inaugurado no fim de 2011. <b> Saiba mais aqui. </b> </p><p> <br></p><p><b>3 – Definidos horários da primeira rodada do Catarinense 2017</b></p><p>A Federação Catarinense de Futebol (FCF) desmembrou a primeira rodada do <b>Campeonato Estadual de 2017</b>. A competição começa no dia 28 de janeiro. O primeiro jogo do torneio será entre Almirante Barroso e Joinville, às 17h de sábado, em Itajaí.<b> Veja a lista de partidas. <br><br></b> <br></p><p><b>4 – Governo libera saques de contas inativas do FGTS</b></p><p>Após sucessivas revisões para baixo da expectativa de crescimento do PIB em 2017 e com popularidade em queda, o presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira três medidas voltadas aos trabalhadores: redução de juros de cartão de crédito, prorrogação do programa de proteção ao emprego e, a mais a aguardada, o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).<b> Saiba mais. </b><br></p> Foto: Germano Rorato / Agencia RBS <p><b>5 – Movimento nas rodovias federais de SC deve dobrar no Natal, afirma PRF</b></p><p>Decretado o <b>verão</b>, <b> Santa Catarina </b> vive a expectativa da chegada de muitos <b>turistas</b> que lotam o litoral e as cidades mais urbanizadas do Estado. E nesta época do ano, nos dias que antecedem o natal e ano-novo, as rodovias registram aumento no volume de veículos. Para este ano, a <b>Polícia Rodoviária Federal </b>(<b>PRF</b>) prevê <b> o dobro de frota nas estradas catarinenses </b> entre os dias 23 e 26 de dezembro. <br><br> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense