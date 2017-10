SC-406 recebe obras emergenciais por causa de ressaca no mar

As obras emergenciais para minimizar os danos causados pelo avanço da maré estão em andamento na rodovia SC-406, no Sul da Ilha, em Florianópolis. De acordo com o Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), elas estão dentro do cronograma. Foram investidos R$ 174 mil, e o prazo para conclusão é de até 30 dias.

“Hoje recebi o relatório de andamento dos trabalhos e acredito que, em menos de 15 dias, será entregue a obra de proteção da rodovia. É bom deixar claro que não é recuperação da praia e, sim, a proteção da rodovia”, explicou o presidente do Deinfra, Wanderley Agostini.

No final do mês de setembro, o trecho da rodovia SC-406, na Praia do Caldeirão, entre o Morro das Pedras e a Armação, foi atingido pela ressaca e corria risco de desabamento. Para minimizar esses efeitos, o Deinfra realizou ações como a contenção da encosta com pedras.

Agostini conta que era uma obra emergencial. “Nós vencemos todas as etapas da burocracia para fazer a dispensa de licitação pela situação de emergência. Com a maré alta, houve o risco do mar chegar até a rodovia, mas não atingiu a pista. Houve somente algumas rachaduras no acostamento. O Deinfra vem acompanhando a situação no local junto com a Polícia Militar Rodoviária desde o primeiro dia”, concluiu.

No começo do mês de outubro, a Celesc fez a transferência de cabeamento da rede elétrica dos postes comprometidos pela ressaca.



Fonte: Floripa News