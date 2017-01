SC encerra 2016 com arrecadação 3,51% maior

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Santa Catarina </b> conseguiu fechar 2016, o segundo ano da pior recessão da história do <b> Brasil </b>, com crescimento de 3,51% na arrecadação. O total da receita corrente líquida alcançou R$ 20,8 bilhões, mas ficou R$ 1,8 bilhão abaixo do orçado. O <b> ICMS </b>, principal fonte de recursos do Estado, teve expansão um pouco melhor, de 3,98% e totalizou R$ 18,12 bilhões. Esses avanços de receita são nominais, ou seja, não consideram a inflação oficial de 6,29% do ano passado. Mas se for levado em conta essa desvalorização, a receita catarinense teve queda real de 2,78 pontos percentuais.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Conforme o secretário de Estado da Fazenda, <b> Antonio Gavazzoni </b>, o resultado foi melhor do que a média nacional em Estados que não elevaram a carga tributária como SC. Ajudaram no resultado, além do desempenho da economia melhor do que a média nacional, o uso de tecnologias e o acompanhamento da arrecadação por grupos de especialistas na Fazenda. O setores que mais arrecadaram ICMS foram os combustíveis (20% do total obtido), energia elétrica (14%), redes varejistas (10%) e bebidas (7%). A receita com <b> IPVA </b> cresceu 2,97% frente ao ano anterior e alcançou R$ 1,48 bilhão – resultado aquém do esperado porque a crise elevou a inadimplência em 8,95%. No caso do imposto ITCMD, que incide sobre herança, houve crescimento de 26,7% no ano e alcançou a receita recorde de R$ 295,66 milhões. </p><p class=”embed-content”> !function(e,t,n,s){var i=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,’script’,’infogram-async’,’//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js’); Arrecadação tributária 2016 (em%) <br> Create line charts </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong><br></strong></p><p class=”embed-content”> !function(e,t,n,s){var i=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,’script’,’infogram-async’,’//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js’); Copy: Provável local de infecção dos casos dentro de SC em 2016 <br> Create your own infographics </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Acompanhe as publicações de Estela Benetti <br></b></p><p><b> Consumidor e empresário do varejo catarinense estão cautelosos <br></b></p><p><b> Pesquisa mostra estabilidade na produção industrial catarinense em novembro <br></b></p><p> <b>Corte de 0,75 ponto da Selic vai ajudar na retomada do crescimento</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense