SC fechou 32 mil postos de trabalho em 2016, menos que em 2015

<p><b><br></b></p> Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS <p><b>Santa Catarina perdeu</b> 32.260 <b>vagas de emprego </b>em 2016, segundo pior resultado em 14 anos, superado apenas pelo saldo negativo de 2015, de 58.599. O resultado do ano passado, portanto, embora ruim, mostra certa perda de fôlego da crise, cenário também percebido em nível nacional. No país, o <b>saldo</b> foi de menos 1.321.994, 14% menor que em 2015, quando o Brasil perdeu 1.534.989 <b>postos de trabalho</b>. </p><p>Os dados são do <b>Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)</b>, divulgados nesta sexta-feira pelo <b>Ministério do Trabalho</b>. São levados em conta apenas empregos com carteira assinada, </p><p>Na comparação entre os estoque de emprego de 2015 e 2016, Santa Catarina teve o quarto melhor resultado das 27 unidades da federação, com queda de 1,63%. Roraima foi o único Estado que registrou aumento no estoque e saldo positivo de vagas em 2016. </p><p>Em dezembro, mês que historicamente apresenta saldo negativo, a perda em Santa Catarina foi de 26.329 vagas, <b>melhor resultado para o período desde 2011.</b><br></p><p>— A economia brasileira sofre uma de suas maiores crises e todos fomos afetados. Mas estamos entre os Estados que menos sofreram – afirma a coordenadora do Observatório de Conjuntura Econômico da ESAG/<b>UDESC</b>, professora Marianne Stampe.<br><br>De janeiro a dezembro, a <b>administração pública</b> foi o único de oito setores com saldo positivo no Estado (490). Dos demais segmentos, o que mais sofreu em 2016 foi a <b>indústria</b>, com perda de 14.185 postos, resultado muito afetado por dezembro (-15 mil vagas), que surpreendeu inclusive o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (<b>Fiesc</b>), Glauco José Côrte:<br><br>— Esperávamos perda, mas não com essa magnitude, até porque tivemos saldo positivo em novembro. Entretanto, o resultado foi melhor que em 2015, quando perdemos 18.298 em dezembro e 36.489 no ano. Acredito que começaremos a melhorar, devagar, na metade do ano – diz Côrte. <br><br>A segunda maior perda foi da <b>construção civil</b>, que viu desaparecerem 8.368 vagas em 2016. O presidente do Sindicato patronal da categoria em Florianópolis (<b>Sinduscon</b>), Hélio Bairros, acredita que a retomada do segmento deve começar a ocorrer apenas em 2018.<br><br>— Se acabarmos este ano com juros (Taxa Selic) entre 9% e 10%, que é o calcanhar de Aquiles da construção, ainda assim nossa retomada só começará no segundo semestre de 2018. O nosso setor é o primeiro a sofrer o impacto da crise, já viemos sofrendo desde 2013. E para retomar é muito devagar porque primeiro é preciso comprar um terreno, depois, trabalhar o terreno, ter projeto, licenças, então tudo demora muito no nosso segmento – explica Bairros.<br><br>De acordo com a professora da UDESC, para 2017 pode-se esperar estabilidade em relação ao<b> desemprego</b>, com pequena melhora para o segundo semestre. <br><br>— Apesar de aprovada a PEC dos gastos e de estar sendo discutida uma reforma previdenciária, elas têm que ser postas em prática, e isso é em longo prazo. A recente queda mais forte da taxa de <b>juros</b> deve ajudar na recuperação, mas também não tem efeito imediato – afirma Stampe.<br></p><p class=”embed-content”> !function(e,t,n,s){var i=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,’script’,’infogram-async’,’//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js’); Copy: <br> Create line charts </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense